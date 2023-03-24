HÜDA-PAR ittifakta yer almıyor mu? Başkan Yapıcıoğlu'ndan yeni açıklama

Bugün ittifak partileri ittifak protokollerini YSK'ya teslim ettiler.

Cumhur İttifakı listesinde AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi yer aldı.

HÜDA-PAR'ın protokolde yer almaması nedeniyle HÜDA PAR'ın ittifak dışında mı kaldı sorusu gündeme geldi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız." dedi.

Yapıcıoğlu, Fatih'te bir otelde düzenledikleri basın toplantısında, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçimi için daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini bildirdiklerini hatırlattı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için de bazı görüşmeler yaptıklarını dile getiren Yapıcıoğlu, "HÜDA PAR olarak aslında başından beri kendi logomuzla ittifak içerisinde seçimlere katılma yönünde bir ağırlık kazanan görüşümüz vardı. Sizlerin de malumları olduğu üzere geçen sene seçim kanunlarında değişiklikler yapıldı ve önümüzdeki seçimlerde bu yeni kanun uygulanacak. Yeni kanunun uygulandığı seçimlerde de ittifak içerisinde yer alan partiler birbirlerinin artık oylarından istifade edemeyecekler. Her partinin oyu ayrı ayrı sayılacak." ifadesini kullandı.

Milletvekili seçimlerinde de birlikte hareket etme iradesi olduğunu ve bu konuda parti yöneticilerinin çalışmalar yaptığını anlatan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu çalışmaları yaparken de HÜDA PAR olarak basit hesaplara girmedik. Yani bu seçimlerde ittifaka dahil olma durumunda birinci önceliğimiz HÜDA PAR'ın kaç vekille Meclis'te temsil edileceğinden ziyade ittifakın toplam olarak çoğunluğu sağlayıp sağlamayacağı konusunda kafa yorduk ve o tür simülasyonlar geliştirdik. Yani maksimum fayda nasıl elde edilir, en iyi sonucu nasıl alabiliriz? Elbette ittifak içerisindeki partilerin de istifade edeceği ama toplamda ittifakın Meclis çoğunluğunu nasıl sağlayacağı üzerinde durduk. Bu seçimlerde bizler için birinci öncelikli hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde yine ipi önde göğüslemesi ve bir dönem daha Türkiye'yi idare etmesi. Akabinde ikinci sırada gelen önceliğimiz şu oldu, eğer Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp, Cumhurbaşkanı olarak 5 yıl daha memleketi idare edecekse ama Meclis'te çoğunluk muhalefetin eline geçecekse bizi zor ve kritik bir süreç bekliyor. Bundan dolayı istedik ki Meclis seçimlerinde de çoğunluk sağlansın. Üçüncü isteğimiz, talebimiz, beklentimiz partimizin de Meclis'te güçlü şekilde temsil edilmesi, bu sesin Meclis'ten millete duyurulması. Bu önceliklere göre simülasyonlar yapıldı ve sonuç itibarıyla vardığımız karar şudur; 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız."

Yapıcıoğlu, aldıkları kararın millet, memleket ve kendi partisi için hayırlı olmasını diledi.