Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdı
Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdı
3. gün YSK'de imza yarışında son durum ne?
3. gün YSK'de imza yarışında son durum ne?
Erdoğan: Hükümet programımızın ilk maddesi kentsel dönüşüm olacak
Erdoğan: Hükümet programımızın ilk maddesi kentsel dönüşüm olacak
Cumhur İttifakı Protokolü YSK'ye sunuldu
Cumhur İttifakı Protokolü YSK'ye sunuldu
HÜDA-PAR ittifakta yer almıyor mu? Başkan Yapıcıoğlu'ndan yeni açıklama
HÜDA-PAR ittifakta yer almıyor mu? Başkan Yapıcıoğlu'ndan yeni açıklama
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakında
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakında
Emeklilerin ikramiyesi 2 bin liraya çıkarıldı
Emeklilerin ikramiyesi 2 bin liraya çıkarıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Narlı soslar satılamayacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Narlı soslar satılamayacak
Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te
Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te
Bakan Koca'dan devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan hekimlere ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan hekimlere ilişkin açıklama
Tarım Kredi Marketleri, ramazanda fiyatları sabitledi
Tarım Kredi Marketleri, ramazanda fiyatları sabitledi
Bakan Soylu izne çıktı! Süleyman Soylu'nun hastalığı ne?
Bakan Soylu izne çıktı! Süleyman Soylu'nun hastalığı ne?
Mide botoksu sonrası ölümde iki doktor gözaltında
Mide botoksu sonrası ölümde iki doktor gözaltında
YSK'nın yeni kararları Resmi Gazete'de: 190 bin 736 sandık kurulacak
YSK'nın yeni kararları Resmi Gazete'de: 190 bin 736 sandık kurulacak
MSB ve TSK'ya uzman yardımcılığı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
MSB ve TSK'ya uzman yardımcılığı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliye zam var mı?
7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliye zam var mı?
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları
Orman yangınlarında hayatını kaybeden görevliler 'şehit' sayılacak
Orman yangınlarında hayatını kaybeden görevliler 'şehit' sayılacak
Galerilerden noter onaylı sahtekarlık
Galerilerden noter onaylı sahtekarlık
Milletvekili adayı olan bakanlar istifa edecek mi?
Milletvekili adayı olan bakanlar istifa edecek mi?
AK Parti'de ağır toplar yeniden başvuru yapmadı
AK Parti'de ağır toplar yeniden başvuru yapmadı
Emekli maaşında bir yılda yüzde 200 artış
Emekli maaşında bir yılda yüzde 200 artış
PKK helikopterinden McGurk çıktı
PKK helikopterinden McGurk çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: Kusurumuz olabilir
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: Kusurumuz olabilir
HDP hangi adayı destekleyeceğini önümüzdeki günlerde açıklayacak
HDP hangi adayı destekleyeceğini önümüzdeki günlerde açıklayacak
100 bin imza toplama işleminde hangi aday kaç imza aldı?
100 bin imza toplama işleminde hangi aday kaç imza aldı?
Erdoğan: Koltuk uğruna bölücülerle görüştüler
Erdoğan: Koltuk uğruna bölücülerle görüştüler
Erdek Belediye Başkanı Karışık'ın bıçaklanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Erdek Belediye Başkanı Karışık'ın bıçaklanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
YSK, Erdoğan'ın diplomasını 2016 yılında paylaşmış!
YSK, Erdoğan'ın diplomasını 2016 yılında paylaşmış!
'Bu felaket, 'Türkiye Yüzyılını' kararlılığımızı elimizden alamayacak'
'Bu felaket, 'Türkiye Yüzyılını' kararlılığımızı elimizden alamayacak'
Ana sayfaHaberler Siyasi

HÜDA-PAR ittifakta yer almıyor mu? Başkan Yapıcıoğlu'ndan yeni açıklama

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: 14 Mayıs'taki seçimlerde AK Parti listelerinden gireceğiz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mart 2023 16:18, Son Güncelleme : 24 Mart 2023 17:17
Yazdır
HÜDA-PAR ittifakta yer almıyor mu? Başkan Yapıcıoğlu'ndan yeni açıklama

Bugün ittifak partileri ittifak protokollerini YSK'ya teslim ettiler.

Cumhur İttifakı listesinde AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi yer aldı.

HÜDA-PAR'ın protokolde yer almaması nedeniyle HÜDA PAR'ın ittifak dışında mı kaldı sorusu gündeme geldi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız." dedi.

Yapıcıoğlu, Fatih'te bir otelde düzenledikleri basın toplantısında, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçimi için daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini bildirdiklerini hatırlattı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için de bazı görüşmeler yaptıklarını dile getiren Yapıcıoğlu, "HÜDA PAR olarak aslında başından beri kendi logomuzla ittifak içerisinde seçimlere katılma yönünde bir ağırlık kazanan görüşümüz vardı. Sizlerin de malumları olduğu üzere geçen sene seçim kanunlarında değişiklikler yapıldı ve önümüzdeki seçimlerde bu yeni kanun uygulanacak. Yeni kanunun uygulandığı seçimlerde de ittifak içerisinde yer alan partiler birbirlerinin artık oylarından istifade edemeyecekler. Her partinin oyu ayrı ayrı sayılacak." ifadesini kullandı.

Milletvekili seçimlerinde de birlikte hareket etme iradesi olduğunu ve bu konuda parti yöneticilerinin çalışmalar yaptığını anlatan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu çalışmaları yaparken de HÜDA PAR olarak basit hesaplara girmedik. Yani bu seçimlerde ittifaka dahil olma durumunda birinci önceliğimiz HÜDA PAR'ın kaç vekille Meclis'te temsil edileceğinden ziyade ittifakın toplam olarak çoğunluğu sağlayıp sağlamayacağı konusunda kafa yorduk ve o tür simülasyonlar geliştirdik. Yani maksimum fayda nasıl elde edilir, en iyi sonucu nasıl alabiliriz? Elbette ittifak içerisindeki partilerin de istifade edeceği ama toplamda ittifakın Meclis çoğunluğunu nasıl sağlayacağı üzerinde durduk. Bu seçimlerde bizler için birinci öncelikli hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde yine ipi önde göğüslemesi ve bir dönem daha Türkiye'yi idare etmesi. Akabinde ikinci sırada gelen önceliğimiz şu oldu, eğer Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp, Cumhurbaşkanı olarak 5 yıl daha memleketi idare edecekse ama Meclis'te çoğunluk muhalefetin eline geçecekse bizi zor ve kritik bir süreç bekliyor. Bundan dolayı istedik ki Meclis seçimlerinde de çoğunluk sağlansın. Üçüncü isteğimiz, talebimiz, beklentimiz partimizin de Meclis'te güçlü şekilde temsil edilmesi, bu sesin Meclis'ten millete duyurulması. Bu önceliklere göre simülasyonlar yapıldı ve sonuç itibarıyla vardığımız karar şudur; 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız."

Yapıcıoğlu, aldıkları kararın millet, memleket ve kendi partisi için hayırlı olmasını diledi.

Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdı
Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdı
3. gün YSK'de imza yarışında son durum ne?
3. gün YSK'de imza yarışında son durum ne?
Cumhur İttifakı Protokolü YSK'ye sunuldu
Cumhur İttifakı Protokolü YSK'ye sunuldu
Kılıçdaroğlu'nun sahte 'Las Vegas' videosunu 25 site yayınlamış
Kılıçdaroğlu'nun sahte 'Las Vegas' videosunu 25 site yayınlamış
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakında
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakında
Kılıçdaroğlu, TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu ile görüştü
Kılıçdaroğlu, TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu ile görüştü

Bu Habere Tepkiniz

YÖK'ten 40 uygulamalı ön lisans programına yönelik ALES muafiyet kararı!

YÖK'ten 40 uygulamalı ön lisans programına yönelik ALES muafiyet kararı!

Yükseköğretim Kurulu, 40 ön lisans programında ilgili uygulama alanında en az 4 yıl mesleki tecrübesi olanların ALES'ten muaf olarak meslek yüksekokullarının öğretim görevlisi kadrolarına başvurabilmeleri için karar aldı.
KPSS 2023/4 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2023/4 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması'na ilişkin tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan Kılavuz ile Milli Eğitim Bakanlığı'na 5 bin personel alımı yapılacak.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
45 bin öğretmen atamasında atama takvimi ve kontenjan dağılımı netleşti

45 bin öğretmen atamasında atama takvimi ve kontenjan dağılımı netleşti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını bugün itibarıyla ilan ettiklerini duyurdu. Özer, öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.
Belediye Başkanının üst yönetici sıfatıyla genel cezai sorumluluğu var mıdır?

Belediye Başkanının üst yönetici sıfatıyla genel cezai sorumluluğu var mıdır?

Danıştay 1. Dairesi, sadece üst yönetici olması nedeniyle mevzuata aykırı gerçekleştirilmesinden hareketle belediye başkanlarının cezai sorumluluğundan söz edilemeyeceğini belirtti.
Vakıf Üniversitelerindeki Doçentlik, Profesörlük unvanı, makam tazminatına hak kazandırır mı?

Vakıf Üniversitelerindeki Doçentlik, Profesörlük unvanı, makam tazminatına hak kazandırır mı?

Emeklilikte makam tazminatı ödemesi, 5434'e tabi memur emeklileri içindir ve bu ödemenin yapılmasında mutlaka bu görevlerin en az 2 yıl süre ile Devlete ait Üniversitelerde geçmesi gerekmektedir.<
AYM, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali istemini reddetti

AYM, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin iptali için başvurduğu 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünün şekil bakımından Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmetti.
Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını Danıştay haklı buldu

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını Danıştay haklı buldu

83 Sayılı CBK ile eşitleri muhasebe denetmeni unvanına atanırken, yetkileri kaldırılıp statü kaybına uğratılan Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını, Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan sonra Danıştay ve yerel mahkemeler de haklı buldu.
23 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

23 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

23 Mart 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayınlanan iki yeni kararda 'görevden almada idarenin takdir hakkı' açıkça vurgulandı

Yayınlanan iki yeni kararda 'görevden almada idarenin takdir hakkı' açıkça vurgulandı
En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olacak

En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olacağının müjdesini verdi. "5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin lira artırıyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 24 nisan 2023
Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Kovid-19 artık bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, 3 yıllık sürede virüs yapısı değişikliğe uğradı ve ağır hastalık oluşturma ihtimali azaldı." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 mart 2023
Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları