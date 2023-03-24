Cumhur İttifakı Protokolü YSK'ye sunuldu

AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne, Cumhur İttifakı adıyla girmesine ilişkin protokol Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunuldu.

Partilerin genel başkanlarının imzalarını taşıyan protokol metni, AK Parti adına Ali İhsan Yavuz, MHP adına Feti Yıldız, BBP adına Ahmet Yelis, Yeniden Refah Partisi adına ise Bayram Sakartepe ve Selçuk Geyveli tarafından YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim edildi.

Daha sonra, partilerin temsilcileri YSK Başkanlığı önünde açıklama yaptı.

- "Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katıldık"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, "14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde vatanımızın ve milletimizin ali menfaatleri için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katıldık. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ise BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Yeniden Refah Partisi ile temas kurarak ittifakın genişlemesine katkı sağladığını dile getirdi.

- "Azim ve kararlılıkla yol almaya devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da 4 partinin bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın yeni kurgusunu oluşturduğunu kaydetti.

Yavuz, Cumhur İttifakı adıyla yol almaya devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler kendi hükmü şahsiyetlerini ve özgün siyasi kimliğini muhafaza ederek ittifaka katılmaktadırlar. Bu birliktelik koltuk ve makam pazarlıkları ve paylaşmaları üzerine değil, milli bekayı esas alan, ahlaki ve siyasi uzlaşma temelli bir birlikteliktir. Bu ittifak, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında milli bir duruşun resmidir. Cumhur İttifakı olarak milletimizle kenetlenmek suretiyle Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Türkiye'yi her açıdan lider ülke haline getirmek ve yüz yılı, Türkiye yüzyılı yapmak azim ve kararlılığıyla yol almaya devam edeceğiz."

- "Depremin yaralarını sarmak hedefimiz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız ise "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Yıldız, ittifak için 15 Temmuz darbe girişiminin dönüm noktası olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'nın "haklının güvencesi" olduğunu dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Seçimlere girerken öncelikle depremin yaralarını sarmak yeniden imar ve ya sürecini tamamlamak bütün gayemizdir, hedefimizdir. İttifakımız, dünya barışının, adaletin, Türk İslam aleminin güvencesidir. Gücünü ve azmin kararlılığını aziz milletimizden almaktadır. Milletimizin sağduyusuna inanıyor, ferasetine güveniyoruz. Seçimlerde 61 milyon vatandaşımız oy kullanacaktır. Yine yurt dışında da 3 milyon 300 bin gurbetçimiz oy verecektir. Görüldüğü gibi seçimler demokrasinin görünen yüzüdür. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun."