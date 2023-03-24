Edirne'deki hızlı tren çalışmalarında Osmanlı mezar taşları bulundu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2023 17:20, Son Güncelleme : 24 Mart 2023 17:21
Edirne'de, hızlı tren projesi çalışmaları kapsamında yapılan kazılarda Osmanlı mezar taşlarına rastlandı.
Alınan bilgiye göre, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nde çalışmalarını sürdüren ekipler, Tunca Nehri kenarındaki viyadük kazı çalışmaları esnasında mezar taşları buldu.
Edirne Müze Müdürlüğüne bilgi verilmesi üzerine, uzmanlar tarafından bölgede inceleme yapıldı. Uzmanlar eşliğinde kurtarma kazı çalışması başlatılırken, ilk etapta atıl durumdaki 6 mezar taşı çıkartıldı.
Osmanlı mezar taşları, Müze Edirne Müdürlüğü tarafından muhafaza altına alındı.
Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi olarak hizmet veren eski elektrik fabrikası bahçesindeki kazı çalışmaları kontrollü devam ediyor.