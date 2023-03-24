Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim protokolü YSK'ye sunuldu

HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz tarafından imzalanan protokol, Yeşil Sol Parti adına Dursun Bektaş, EMEP adına Selma Gürkan ve TİP adına Eren Gönen'den oluşan heyet tarafından YSK'ye teslim edildi.

- "Hedefimiz demokrasinin inşasını sağlamak"

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim protokolünde, "İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü süreçte ekonomik ve politik acil görevlerin gerçekleşmesi için hedeflediğimiz ittifak, emekten, barıştan ve demokrasiden yana güçlerin ortak ve birleşik mücadeleyi güçlendirmesi ve kararlı bir şekilde sürdürmesi açısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesine yer verildi.

Bu birlik ve mücadelenin yeni dönemde belirleyici güç olacağı, halkın beklenti ve talebinin de bu yönde olduğu belirtilen protokolde, şu ifadeler kullanıldı:

"Verilecek ortak mücadele, takınılacak güçlü ve kararlı tutum halkın acil ekonomik taleplerinin elde edilmesini ve demokratikleşme yolunda adımlar atılmasını sağlayacak bir yürüyüş olacaktır. İşçilerin, emekçilerin, yoksulların, kadınların, gençlerin, doğa ve insan hakları savunucularının dayanışması ve ittifakıdır. Ortak, güçlü ve kararlı bir mücadele zeminidir.

Hedefimiz demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi ilkeler temelinde halkın gerçek egemenliğine dayanan bir demokrasinin inşasını sağlamaktır. Emek, barış, özgürlük ve demokrasi değerleri temelinde halkın egemen olduğu bir toplumsal düzen kurabiliriz. Bunu başarmak ezilen ve sömürülen halk kitlelerinin değiştirici gücüyle mümkündür."