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Erdoğan: Hükümet programımızın ilk maddesi kentsel dönüşüm olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kentsel dönüşüm, 14 Mayıs seçimlerinde ülkeyi yeniden yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde hükümet programının ilk maddesini oluşturacaktır" dedi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mart 2023 17:39, Son Güncelleme : 24 Mart 2023 17:42
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Erdoğan: Hükümet programımızın ilk maddesi kentsel dönüşüm olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Başı rahmet, ortası marifet, sonu edebi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in ikinci günündeyiz. Ülke ve millet olarak 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki insanımız ile ağır yıkımın acısı yüreklerimizdedir. Depremde yitirdiğimiz insanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Kaybımız, acımız öylesine derin ki, anlatmaya kelimeler kifayet etmiyor. Vefat edenlerin aziz hatıraları yüreklerimizde ebediyen yaşayacaktır. 11 ilimizi ve özellikle de Hatay'ı bir an önce ayağa kaldırmaktır. Attığımız her adım ve projeyi bu gayeyle planlıyoruz. 1,5 ay içinde arama kurtarmanın bittiği, enkaz kaldırma faaliyetlerinin hızla sürdüğü, kalıcı konutların inşasına başlandığı döneme girdik. Geçici barınma için 125 bini AFAD tarafından olmak üzere 156 bin çadır dağıtılmış ya da kurulmuştur. AFAD tarafından 22 bin bağış olarak da 14 bin olmak üzere 36 bin konteynerin altyapısı kurulumu nakli sürmektedir.

Mevcut başvuruyu fazlasıyla karşılayacak seviyededir. 309 bin aileye 10 bin liralık ödemeler yapılmış 101 bin aileye 15 bin lira taşınma parası ödenmesine başlanmıştır. Birileri bize kalıcı konutların yapımı, kadim şehirlerimizin imarı ve ihyası konusunda acele ettiğimizi söylüyor. İleri sürülen gerekçelerin ilmi ve teknik geçerliliğinin olmadığını Van, Elazığ depremlerinde yaptığımız çalışmalarda gördük. Milyonlarca insanımızın kimsenin keyfini bekleyecek sabrı dermanı da yoktur. İşte biz bunun için 1 yılda 319 bin konut yaparak altyapısıyla, iş yerleriyle tüm ihtiyaçları tamamlayarak şehirleri ayağa kaldırma sözü verdik. Deprem bölgesinde yürüttüğümüz çalışmalar seçim atmosferinden etkilenmesin, bu iş bir an önce ülkenin gündeminden çıksın istedik.

Dünyada 500 kilometrelik alana yayılan böylesine büyük bir felaketin yıkıcı etkilerinin bu kadar kısa sürede üstesinden gelen başka ülke bulamazsınız. Türkiye devletinin gücü, hükümetinin kararlılığıyla bunu başarmıştır. Ülkemizin Türkiye Yüzyılı olarak ifade ettiğimiz yeni hedeflerine ulaşabilmesinin birinci şartı deprem yaralarını sarmaktır. Hatay yararlıyken kalan 8 vilayet sağlıklı olamaz. Deprem şehirlerimizin tamamı için aynı durum geçerlidir. Bu imtihanı hep beraber verip felaketin izlerini hep beraber ortadan kaldıracağız.

Geçici barınma merkezlerinin kurulumu, kalıcı konutların inşası, mevcut yerlerin ihyası programında kesinti, gecikmeye izin veremeyiz. Bakanlarımız deprem gününden biz de depremin üçüncü gününden beri buralardayız. Cumhurbaşkanı olarak defalarca ziyaret ettik. Yapılan çalışmaları yakından izliyoruz.

Ramazan ayını da depremzede kardeşlerimizle geçiriyoruz. Dün Maraş'taydık. Bugün Hatay'dayız. İnşallah diğer şehirlerimize de gideceğiz. Tüm yaralar sarılıp yıkılan her şey daha iyisiyle inşa edilmeden buralardan ayrılmayacağız.

Kimi deprem turistleri sadece fotoğraf çektirmek, görüntü vermek için buralara uğrayabilir. Yalan yanlış laflar da edebilirler. Siz onlara aldırmayın. Keşke bunun yerine ellerindeki imkanları, yardım faaliyetleri sürdürerek depremzedeler için kullansalar gönülleri alabilseler. Bugün ana muhalefetin 10'u aşkın11 büyükşehir belediyesi var. Bu belediyeler nerede? Buralara uğradı mı? Deprem şehirlerimizi 1 yılda ayağa kaldırma sözümüzü tutmaya bakacağız.

Bugüne kadar milletimize verdiğimiz her sözü nasıl tuttuysak, kayıpları telafi ettiysek bu defa da aynısını yapacağız. Hiç kimse endişe tereddüte kapılmasın. Burası CHP'li demedik. Bunlar da bizim vatanımız, bunlar da bizim vatandaşımız dedik. Tek yapamayacağımız şey ölenleri geri getirmektir. Onun dışındaki her kaybı telafi edecek güce sahibiz. Gerisi kendiliğinden gelecektir.

Hatay maalesef 6 Şubat depremlerinde can kaybı, yıkılan bina bakımından ilk sırada yer alıyor. Tespitlerde 100 bin binadaki 338 bin bölüm yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olarak kullanılamaz hale gelmiştir. Toplamda 238 bine yakın konutu ve köy evini yapıp hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. 50 bin konut ve köy evinin inşasına başlanmasıyla ilgili süreci sonuçlandırdık.

Hatay'da 3122 konutla birlikte 22 bin 467 konutun inşası fiilen başlamıştır. Bölgedeki şehirlerin tamamında her gün binlerce yeni konutun temellerini atarak sizlere verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. 319 bin konut, toplamda 650 bin konut yaparak şehir merkezlerini yerinde dönüştürerek insanlarımıza sağlamgüvenli huzurlu yuva ve iş yerleri kazandıracağız.

Arsuz, Hassa ve Belen'de devlet hastanelerini tamamlayarak hizmete aldık. Salgında acil durum hastaneleri inşa ettiysek Hatay'da da bunu yapacağız. Ana muhalefetin yalanlarıyla ayakta duran parti ve iktidar değiliz. İşte o salgının olduğu dönemde bakınız İstanbul'da dev Çam Sakura Hastanesi'ni bitirdik. 3 ay gibi bir zamanda bir tarafta İstanbul Havalimanı'nda bir taraftan Anadolu yakasında iki hastaneyi 1006 odayı bitirdik, halkın hizmetine sunduk. Bugün 400 yataklı Antakya, 600 İskenderun, 200 yataklı acil durum ve 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin temellerini atıyoruz. Antakya hastanesini 10 Mayıs'ta hizmete açıyoruz.

Hamdolsun bugüne kadar milletimize mahcup olmadık. Meydanlarda bol keseden atıp göreve gelince unutanlardan da olmadık.Geçici barınma merkezlerinin kurulumunu sürdürüyoruz. Mayıs ayına kadar bölge genelinde 100 bin konteyneri faaliyete geçirmektir. Çadır dağıtımı kesintisiz sürüyor. Sanayi kuruluşlarımız üretime devam ediyor. Tüm bunlar depremin ardından diğer şehirlere giden hemşehrilerimizin dönüşünü de hızlandırıyor. Tarih boyunca nice badireleri atlatmış Hatay'a teslim olmak yakışmaz. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Yıkılan her şeyi daha iyisiyle yeniden yapacağız. Bu millet nice sokak olaylarını nice siyasi kumpasları ekonomik tuzakları, nice küresel dayatmaları göğüsleyerek buralara geldi. Alnının akıyla sıyrılmış bu milleti tek başına deprem mi esir edecek? Asla. Ülkemizin geçmişinde kötü yapılaşmadan, plansız şehirleşmeden kaynaklanan sıkıntıların faturasını yitip giden insanlarımızla maalesef ödedik. Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz. Esasen bu konuda geçtiğimiz 20 yılda pek çok iş yaptık. Görüyorum ki daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var. Bunun için Türkiye Ulusal Risk Kalkanı ile ülkemizin tamamında kentsel dönüşümü süratle neticelendirecek program hazırladık.

TOKİ ile ülkemizde 20 yıldır yaptığımız konut sistemi depremde rüştünü ispat etmiştir. Yeni yapı stoğunu bu standardın altına düşürmeyeceğiz. Eğer binanız depreme dayanıklı değilse, sel tehdidi altındaysa hiç vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini lütfen başlatın.

Görüyorsunuz, depremiyle ve seliyle afetler sizleri beklemiyor. Önce tedbiri alacak yani binamızı sağlam bir zemine tekniğine uygun şekilde yapıp tevekkül edeceğiz. Kentsel dönüşüm, 14 Mayıs seçimlerinde ülkeyi yeniden yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde hükümet programının ilk maddesini oluşturacaktır. Geçtiğimiz 20 yılda edindiğimiz tecrübeleri 6 Şubat depremlerinin önümüze koyduğu fotoğrafı dikkate alarak ülkemizi kısa sürede afetlere dayanıklı hale getirmek için kararlıyız. Hatay'ımız 7,7 ile 7,6 ile tarihe gömülecek şehir değildir.

Hatay bağımsızlığın, özgürlüğün kıymetini çok iyi bilir. Şehrimiz farklı kültürleri bir arada yaşatmasıyla dünyayı kendine hayran bırakıyor. Bugün Türkiye, güvenlik, huzur, istihdamıyla Cumhuriyet tarihinin zirvesindedir. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla karşılamaya hazırlandığımız yeni dönemde dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına girme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız. Bizi bu yoldan döndürmek için son 10 yılda neler yapıldığını hatırlıyorsunuz. Milletimizle birlikte inanç, azimle verdiğimiz mücadele ile hepsini aştık. Tüm dünya ile birlikte maruz kaldığımız Covid-19 krizi bizi bu hedeften uzaklaştıramadı. Rusya Ukrayna savaşıyla küresel gerilim hedeften uzaklaştıramadı. Deprem, sel gibi tabi afetler yükümüzü artırmakla birlikte bizi bu hedeften vazgeçiremez. 14 Mayıs'a hazır mıyız? 14 Mayıs'a inşallah şu terör örgütüyle kucak kucağa el ele yürüyenlere gereken dersi vermeye hazır mıyız? Yavruları anne kucağından alıp Kandil'e kaçıranlara gereken dersi vermeye hazır mıyız? Diyarbakır annelerini unutmamanızı istiyorum. Bize güvenmenizi, yanımızda yer almanızı istiyorum.

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