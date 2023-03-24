İzmir açıklarında lastik botlardaki 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamalara göre, Foça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bottaki 19 düzensiz göçmen kurtarılırken ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi de yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında da lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 40 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.