'Deprem bölgesinde hayat normale dönünceye dek, belediyelerimiz faaliyetlerini sürdürecekler'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde hayat normale dönünceye dek, belediyelerin faaliyetlerini sürdüreceğini belirterek, "İnşallah bizler de her fırsatta buralara gelip acınızı paylaşacak, yürütülen çalışmaları yakından takip edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Hatay'daki Büyükdalyan Konteyner Kenti'nde depremzede ailelerle iftar yaptı.

Ramazana kavuşmanın heyecanının yaşandığı bu günlerde tekrar Hataylılarla beraber olmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu belirten Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan-ı şerifin böyle anlamlı bir iftar sofrasında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu özellikle yaşıyoruz. Cumhur İttifakı olarak sizlerle bu mutluluğu yaşama fırsatını bizlere verdiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında tüm Hataylı vatandaşlarımın ramazan-ı şerifini tebrik ediyorum." dedi.

Depremler sebebiyle buruk karşılanan ramazanın Türk milleti, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu ay, Allah rızası için yapılan ibadetlerin, hayır ve hasenatın katbekat ödüllendirildiği bir bereket ayıdır. Bizler de bu mübarek günleri anlamına ve önemine mütenasip şekilde idrak etmenin gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'la birlikte 11 ili vuran ve yaklaşık 14 milyon kişiyi doğrudan etkileyen depremin acısını 85 milyonun yaşadığını dile getirerek, "Nerede olursak olalım, kalplerimiz siz depremzedelerimizle birlikte atıyor. Buradaki kardeşlerimiz sıkıntı çekerken hayatı normal akışına bırakmayı, başka işlerle uğraşmayı kendimize zül addediyoruz. Deprem turisti misali arada bir buraya uğrayıp fotoğraf çektirdikten sonra sırra kadem basanlar gibi değiliz. Asla da olmayacağız." diye konuştu.

- "Bu tuzu kurulara milletimiz çok yakında hak ettikleri dersi verecektir"

Depremzedeler yas tutarken, depremin ardından ayakta kalma mücadelesi verirken, kendi ihtiraslarının peşinde koşanları Allah'a havale ettiklerini bildiren Erdoğan, "Siyasi hırslarından, kendi çıkarlarından başka hiçbir şey görmeyen bu tuzu kurulara milletimiz çok yakında hak ettikleri dersi verecektir." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin önemli olduğunu ancak deprem bölgesindeki vatandaşların meselelerinin de kendilerinin en öncelikli gündem maddesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Sizler huzura ermeden, bize durmak, dinlenmek haramdır. Dertlerinize derman olabilmek, siz kardeşlerimizin yükünü bir nebze hafifletebilmek için canla başla çalışıyoruz. Devletimizin ilgili kurumları ilk günden itibaren sahadalar. Bakanlarımız zorunlu haller dışında neredeyse bölgeyi hiç terk etmedi. Belediyelerimiz Hatay'ı, altyapısı, üstyapısı, kültürel varlıklarıyla yeniden ayağa kaldırmak için adeta zamanla yarışıyor."

Sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve hayırseverlerin de tam bir seferberlik ruhuyla vatandaşlara yardımcı olabilmek için koşturduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hiçbir ayrım yapmadan, kimsenin kökenine, mezhebine, meşrebine, siyasi tercihine bakmadan, mağduriyetleri gidermenin yollarını arıyoruz. Bu anlayışla depremlerde en çok yıkıma uğrayan 7 ilimizi ve ilçelerini Cumhur İttifakı olarak ve bunun yanında AK Partili 250 belediyemiz ile kardeş belediye ilan ettik. Hatay'ı da Konya, Bursa, Kocaeli, Denizli, Sakarya, Afyonkarahisar, Isparta, Nevşehir, Rize, Tokat, Yalova ve Yozgat belediyelerimiz başta olmak üzere 94 AK belediyemize emanet ettik. Belediyelerimizin başkanları ve ekipleriyle depremin ilk gününden beri Hatay'da nasıl özveriyle çalıştıklarını sizler gayet iyi biliyorsunuz. Gönül belediyeciliğinin ne demek olduğunu tam 47 gündür hizmetleriyle, samimiyetleriyle burada pek çok kez sergilediler. Rabb'im depremzedelerimize yardıma koşan herkesten razı olsun. Ramazan ayı boyunca belediyelerimiz her zamankinden daha fazla gayret göstererek inşallah sizlerin yanında olacaklar. Ramazanı buruk geçirmemeniz için iftar ve sahur programlarından psikososyal destek çalışmalarına kadar sizlere gereken desteği verecekler. Deprem bölgesinde hayat normale dönünceye dek, belediyelerimiz faaliyetlerini sürdürecekler. İnşallah bizler de her fırsatta buralara gelip acınızı paylaşacak, yürütülen çalışmaları yakından takip edeceğiz."

Sadece Türkiye'nin değil, insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden birinin yıkıcı sonuçlarıyla mücadele edildiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Önümüzde hassas meşakkatli ve en üst düzeyde konsantrasyon isteyen kritik bir süreç bulunuyor. Böyle ağır bir felaketin üstesinden ancak dayanışmayla devlet, millet, sırt sırta yürek yüreğe vererek gelebiliriz. Bahar ve yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle şehirlerimizin yeniden inşası yolunda önemli mesafe almak istiyoruz. Hasar tespit faaliyetlerimizi neredeyse yarıladık. Enkaz kaldırma çalışmalarımız hızla ilerliyor. Çadır kent konteyner kent ve prefabrik yapıların kurulumu sürüyor."

- "Bugün 3 bin 122 konutun yapımı için kolları sıvadık"

Sanayicisinden, işçisine, çiftçisinden esnafına toplumun tüm kesimlerini desteklediklerini ifade eden Erdoğan, bunları yaparken depremzedeleri bir an önce kalıcı konutlara kavuşturacak çalışmaları da ihmal etmediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kahramanmaraş'ta 7 bin 353 mesken ile 620 köy evinin temelini attıklarını, bugün de Hatay'da 3 bin 122 konutun yapımı için kolları sıvadıklarını bildirdi.

Bunun dışında 400 yataklı Antakya Devlet Hastanesi, 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi, 200 yataklı Acil Durum Hastanesi ve 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin inşasına başladıklarını anlatan Erdoğan "Bunlara ilaveten Hatay'a 1000 yataklı, en modern teknolojiyle donatılmış bir şehir hastanesi kazandıracağız. Şehrimiz genelinde toplamda 238 bine yakın konut ve köy evinin inşasını bir sene içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Nasıl daha önce diğer afet bölgelerinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdiysek Allah'ın izniyle Hatay'da da aynısını başaracağız. İş yerine laf üretenlere, ortada elle tutulacak hiçbir eserleri olmadığı halde, sağda solda laf yapanlara, bu milletin gücünü ve kudretini göstereceğiz." dedi.

- "Ne Hatay'ı sahipsiz bırakırız, ne de Hataylıları kaderlerine terk ederiz"

Depremzedelerden gönüllerini ferah tutmalarını isteyen Erdoğan, "Biz ne Hatay'ı sahipsiz bırakırız ne de Hataylıları kaderlerine terk ederiz. Devletiyle, belediyesiyle, hayırseveriyle, sivil toplumuyla, gönüllüsüyle hep beraber sizlerin yanındayız. Yaralarımızı birlikte saracak, bu badireyi birlikte aşacak, içinden geçtiğimiz bu hazan ve hüzün mevsimini inşallah birlikte bahara çevireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'taki seçimlerden sonra da tüm enerji, güç ve kapasitelerini bölgeye yoğunlaştıracaklarını belirterek "Sizlerden geleceğinize hayallerinize sahip çıkmanızı bekliyorum. Hataylı kardeşlerimizin kendileriyle birlikte 85 milyonun tamamı için en hayırlı kararı vereceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.