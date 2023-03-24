'Deprem bölgesinde hayat normale dönünceye dek, belediyelerimiz faaliyetlerini sürdürecekler'

'Erdoğan'ın diploması' hakkında üniversiteden açıklama geldi
'Erdoğan'ın diploması' hakkında üniversiteden açıklama geldi
'İttifaka dahil olan 4 parti kendi logosuyla seçimlere girecek'
'İttifaka dahil olan 4 parti kendi logosuyla seçimlere girecek'
Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdı
Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdı
3. gün YSK'de imza yarışında son durum ne?
3. gün YSK'de imza yarışında son durum ne?
Erdoğan: Hükümet programımızın ilk maddesi kentsel dönüşüm olacak
Erdoğan: Hükümet programımızın ilk maddesi kentsel dönüşüm olacak
Cumhur İttifakı Protokolü YSK'ye sunuldu
Cumhur İttifakı Protokolü YSK'ye sunuldu
HÜDA-PAR ittifakta yer almıyor mu? Başkan Yapıcıoğlu'ndan yeni açıklama
HÜDA-PAR ittifakta yer almıyor mu? Başkan Yapıcıoğlu'ndan yeni açıklama
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakında
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakında
Emeklilerin ikramiyesi 2 bin liraya çıkarıldı
Emeklilerin ikramiyesi 2 bin liraya çıkarıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Narlı soslar satılamayacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Narlı soslar satılamayacak
Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te
Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te
Bakan Koca'dan devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan hekimlere ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan hekimlere ilişkin açıklama
Tarım Kredi Marketleri, ramazanda fiyatları sabitledi
Tarım Kredi Marketleri, ramazanda fiyatları sabitledi
Bakan Soylu izne çıktı! Süleyman Soylu'nun hastalığı ne?
Bakan Soylu izne çıktı! Süleyman Soylu'nun hastalığı ne?
Mide botoksu sonrası ölümde iki doktor gözaltında
Mide botoksu sonrası ölümde iki doktor gözaltında
YSK'nın yeni kararları Resmi Gazete'de: 190 bin 736 sandık kurulacak
YSK'nın yeni kararları Resmi Gazete'de: 190 bin 736 sandık kurulacak
MSB ve TSK'ya uzman yardımcılığı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
MSB ve TSK'ya uzman yardımcılığı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliye zam var mı?
7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliye zam var mı?
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları
Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları
Orman yangınlarında hayatını kaybeden görevliler 'şehit' sayılacak
Orman yangınlarında hayatını kaybeden görevliler 'şehit' sayılacak
Galerilerden noter onaylı sahtekarlık
Galerilerden noter onaylı sahtekarlık
Milletvekili adayı olan bakanlar istifa edecek mi?
Milletvekili adayı olan bakanlar istifa edecek mi?
AK Parti'de ağır toplar yeniden başvuru yapmadı
AK Parti'de ağır toplar yeniden başvuru yapmadı
Emekli maaşında bir yılda yüzde 200 artış
Emekli maaşında bir yılda yüzde 200 artış
PKK helikopterinden McGurk çıktı
PKK helikopterinden McGurk çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: Kusurumuz olabilir
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: Kusurumuz olabilir
HDP hangi adayı destekleyeceğini önümüzdeki günlerde açıklayacak
HDP hangi adayı destekleyeceğini önümüzdeki günlerde açıklayacak
100 bin imza toplama işleminde hangi aday kaç imza aldı?
100 bin imza toplama işleminde hangi aday kaç imza aldı?
Erdoğan: Koltuk uğruna bölücülerle görüştüler
Erdoğan: Koltuk uğruna bölücülerle görüştüler
Erdek Belediye Başkanı Karışık'ın bıçaklanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Erdek Belediye Başkanı Karışık'ın bıçaklanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Deprem bölgesinde hayat normale dönünceye dek, belediyelerimiz faaliyetlerini sürdürecekler'

"Deprem bölgesinde hayat normale dönünceye dek, belediyelerimiz faaliyetlerini sürdürecekler. İnşallah bizler de her fırsatta buralara gelip acınızı paylaşacak, yürütülen çalışmaları yakından takip edeceğiz"- "(Deprem bölgesinde) Bahar ve yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle şehirlerimizin yeniden inşası yolunda önemli mesafe almak istiyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2023 20:54, Son Güncelleme : 24 Mart 2023 21:02
Yazdır
'Deprem bölgesinde hayat normale dönünceye dek, belediyelerimiz faaliyetlerini sürdürecekler'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde hayat normale dönünceye dek, belediyelerin faaliyetlerini sürdüreceğini belirterek, "İnşallah bizler de her fırsatta buralara gelip acınızı paylaşacak, yürütülen çalışmaları yakından takip edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Hatay'daki Büyükdalyan Konteyner Kenti'nde depremzede ailelerle iftar yaptı.

Ramazana kavuşmanın heyecanının yaşandığı bu günlerde tekrar Hataylılarla beraber olmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu belirten Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan-ı şerifin böyle anlamlı bir iftar sofrasında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu özellikle yaşıyoruz. Cumhur İttifakı olarak sizlerle bu mutluluğu yaşama fırsatını bizlere verdiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında tüm Hataylı vatandaşlarımın ramazan-ı şerifini tebrik ediyorum." dedi.

Depremler sebebiyle buruk karşılanan ramazanın Türk milleti, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu ay, Allah rızası için yapılan ibadetlerin, hayır ve hasenatın katbekat ödüllendirildiği bir bereket ayıdır. Bizler de bu mübarek günleri anlamına ve önemine mütenasip şekilde idrak etmenin gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'la birlikte 11 ili vuran ve yaklaşık 14 milyon kişiyi doğrudan etkileyen depremin acısını 85 milyonun yaşadığını dile getirerek, "Nerede olursak olalım, kalplerimiz siz depremzedelerimizle birlikte atıyor. Buradaki kardeşlerimiz sıkıntı çekerken hayatı normal akışına bırakmayı, başka işlerle uğraşmayı kendimize zül addediyoruz. Deprem turisti misali arada bir buraya uğrayıp fotoğraf çektirdikten sonra sırra kadem basanlar gibi değiliz. Asla da olmayacağız." diye konuştu.

- "Bu tuzu kurulara milletimiz çok yakında hak ettikleri dersi verecektir"

Depremzedeler yas tutarken, depremin ardından ayakta kalma mücadelesi verirken, kendi ihtiraslarının peşinde koşanları Allah'a havale ettiklerini bildiren Erdoğan, "Siyasi hırslarından, kendi çıkarlarından başka hiçbir şey görmeyen bu tuzu kurulara milletimiz çok yakında hak ettikleri dersi verecektir." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin önemli olduğunu ancak deprem bölgesindeki vatandaşların meselelerinin de kendilerinin en öncelikli gündem maddesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Sizler huzura ermeden, bize durmak, dinlenmek haramdır. Dertlerinize derman olabilmek, siz kardeşlerimizin yükünü bir nebze hafifletebilmek için canla başla çalışıyoruz. Devletimizin ilgili kurumları ilk günden itibaren sahadalar. Bakanlarımız zorunlu haller dışında neredeyse bölgeyi hiç terk etmedi. Belediyelerimiz Hatay'ı, altyapısı, üstyapısı, kültürel varlıklarıyla yeniden ayağa kaldırmak için adeta zamanla yarışıyor."

Sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve hayırseverlerin de tam bir seferberlik ruhuyla vatandaşlara yardımcı olabilmek için koşturduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hiçbir ayrım yapmadan, kimsenin kökenine, mezhebine, meşrebine, siyasi tercihine bakmadan, mağduriyetleri gidermenin yollarını arıyoruz. Bu anlayışla depremlerde en çok yıkıma uğrayan 7 ilimizi ve ilçelerini Cumhur İttifakı olarak ve bunun yanında AK Partili 250 belediyemiz ile kardeş belediye ilan ettik. Hatay'ı da Konya, Bursa, Kocaeli, Denizli, Sakarya, Afyonkarahisar, Isparta, Nevşehir, Rize, Tokat, Yalova ve Yozgat belediyelerimiz başta olmak üzere 94 AK belediyemize emanet ettik. Belediyelerimizin başkanları ve ekipleriyle depremin ilk gününden beri Hatay'da nasıl özveriyle çalıştıklarını sizler gayet iyi biliyorsunuz. Gönül belediyeciliğinin ne demek olduğunu tam 47 gündür hizmetleriyle, samimiyetleriyle burada pek çok kez sergilediler. Rabb'im depremzedelerimize yardıma koşan herkesten razı olsun. Ramazan ayı boyunca belediyelerimiz her zamankinden daha fazla gayret göstererek inşallah sizlerin yanında olacaklar. Ramazanı buruk geçirmemeniz için iftar ve sahur programlarından psikososyal destek çalışmalarına kadar sizlere gereken desteği verecekler. Deprem bölgesinde hayat normale dönünceye dek, belediyelerimiz faaliyetlerini sürdürecekler. İnşallah bizler de her fırsatta buralara gelip acınızı paylaşacak, yürütülen çalışmaları yakından takip edeceğiz."

Sadece Türkiye'nin değil, insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden birinin yıkıcı sonuçlarıyla mücadele edildiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Önümüzde hassas meşakkatli ve en üst düzeyde konsantrasyon isteyen kritik bir süreç bulunuyor. Böyle ağır bir felaketin üstesinden ancak dayanışmayla devlet, millet, sırt sırta yürek yüreğe vererek gelebiliriz. Bahar ve yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle şehirlerimizin yeniden inşası yolunda önemli mesafe almak istiyoruz. Hasar tespit faaliyetlerimizi neredeyse yarıladık. Enkaz kaldırma çalışmalarımız hızla ilerliyor. Çadır kent konteyner kent ve prefabrik yapıların kurulumu sürüyor."

- "Bugün 3 bin 122 konutun yapımı için kolları sıvadık"

Sanayicisinden, işçisine, çiftçisinden esnafına toplumun tüm kesimlerini desteklediklerini ifade eden Erdoğan, bunları yaparken depremzedeleri bir an önce kalıcı konutlara kavuşturacak çalışmaları da ihmal etmediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kahramanmaraş'ta 7 bin 353 mesken ile 620 köy evinin temelini attıklarını, bugün de Hatay'da 3 bin 122 konutun yapımı için kolları sıvadıklarını bildirdi.

Bunun dışında 400 yataklı Antakya Devlet Hastanesi, 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi, 200 yataklı Acil Durum Hastanesi ve 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin inşasına başladıklarını anlatan Erdoğan "Bunlara ilaveten Hatay'a 1000 yataklı, en modern teknolojiyle donatılmış bir şehir hastanesi kazandıracağız. Şehrimiz genelinde toplamda 238 bine yakın konut ve köy evinin inşasını bir sene içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Nasıl daha önce diğer afet bölgelerinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdiysek Allah'ın izniyle Hatay'da da aynısını başaracağız. İş yerine laf üretenlere, ortada elle tutulacak hiçbir eserleri olmadığı halde, sağda solda laf yapanlara, bu milletin gücünü ve kudretini göstereceğiz." dedi.

- "Ne Hatay'ı sahipsiz bırakırız, ne de Hataylıları kaderlerine terk ederiz"

Depremzedelerden gönüllerini ferah tutmalarını isteyen Erdoğan, "Biz ne Hatay'ı sahipsiz bırakırız ne de Hataylıları kaderlerine terk ederiz. Devletiyle, belediyesiyle, hayırseveriyle, sivil toplumuyla, gönüllüsüyle hep beraber sizlerin yanındayız. Yaralarımızı birlikte saracak, bu badireyi birlikte aşacak, içinden geçtiğimiz bu hazan ve hüzün mevsimini inşallah birlikte bahara çevireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'taki seçimlerden sonra da tüm enerji, güç ve kapasitelerini bölgeye yoğunlaştıracaklarını belirterek "Sizlerden geleceğinize hayallerinize sahip çıkmanızı bekliyorum. Hataylı kardeşlerimizin kendileriyle birlikte 85 milyonun tamamı için en hayırlı kararı vereceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca Hatay'da temeli atılan hastane hakkında bilgi verdi
Sağlık Bakanı Koca Hatay'da temeli atılan hastane hakkında bilgi verdi
İYİ Partide milletvekili aday adaylığı başvuruları sona erdi
İYİ Partide milletvekili aday adaylığı başvuruları sona erdi
'İttifaka dahil olan 4 parti kendi logosuyla seçimlere girecek'
'İttifaka dahil olan 4 parti kendi logosuyla seçimlere girecek'
'Depremzedelerin geri dönmeleri için özel bir yasaya ihtiyaç var'
'Depremzedelerin geri dönmeleri için özel bir yasaya ihtiyaç var'
'1182 vatandaşımıza toplamda 14 milyon 310 bin lira can suyu ödemesi yapıldı'
'1182 vatandaşımıza toplamda 14 milyon 310 bin lira can suyu ödemesi yapıldı'
'Memurlar istifa ediyor, ama atama bakanlar istifa etmiyor!'
'Memurlar istifa ediyor, ama atama bakanlar istifa etmiyor!'

Bu Habere Tepkiniz

YÖK'ten 40 uygulamalı ön lisans programına yönelik ALES muafiyet kararı!

YÖK'ten 40 uygulamalı ön lisans programına yönelik ALES muafiyet kararı!

Yükseköğretim Kurulu, 40 ön lisans programında ilgili uygulama alanında en az 4 yıl mesleki tecrübesi olanların ALES'ten muaf olarak meslek yüksekokullarının öğretim görevlisi kadrolarına başvurabilmeleri için karar aldı.
KPSS 2023/4 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2023/4 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması'na ilişkin tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan Kılavuz ile Milli Eğitim Bakanlığı'na 5 bin personel alımı yapılacak.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
45 bin öğretmen atamasında atama takvimi ve kontenjan dağılımı netleşti

45 bin öğretmen atamasında atama takvimi ve kontenjan dağılımı netleşti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını bugün itibarıyla ilan ettiklerini duyurdu. Özer, öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.
Belediye Başkanının üst yönetici sıfatıyla genel cezai sorumluluğu var mıdır?

Belediye Başkanının üst yönetici sıfatıyla genel cezai sorumluluğu var mıdır?

Danıştay 1. Dairesi, sadece üst yönetici olması nedeniyle mevzuata aykırı gerçekleştirilmesinden hareketle belediye başkanlarının cezai sorumluluğundan söz edilemeyeceğini belirtti.
Vakıf Üniversitelerindeki Doçentlik, Profesörlük unvanı, makam tazminatına hak kazandırır mı?

Vakıf Üniversitelerindeki Doçentlik, Profesörlük unvanı, makam tazminatına hak kazandırır mı?

Emeklilikte makam tazminatı ödemesi, 5434'e tabi memur emeklileri içindir ve bu ödemenin yapılmasında mutlaka bu görevlerin en az 2 yıl süre ile Devlete ait Üniversitelerde geçmesi gerekmektedir.<
AYM, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali istemini reddetti

AYM, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin iptali için başvurduğu 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünün şekil bakımından Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmetti.
Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını Danıştay haklı buldu

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını Danıştay haklı buldu

83 Sayılı CBK ile eşitleri muhasebe denetmeni unvanına atanırken, yetkileri kaldırılıp statü kaybına uğratılan Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını, Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan sonra Danıştay ve yerel mahkemeler de haklı buldu.
23 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

23 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

23 Mart 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayınlanan iki yeni kararda 'görevden almada idarenin takdir hakkı' açıkça vurgulandı

Yayınlanan iki yeni kararda 'görevden almada idarenin takdir hakkı' açıkça vurgulandı
En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olacak

En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olacağının müjdesini verdi. "5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin lira artırıyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 24 nisan 2023
Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Kovid-19 artık bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, 3 yıllık sürede virüs yapısı değişikliğe uğradı ve ağır hastalık oluşturma ihtimali azaldı." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 mart 2023
Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları