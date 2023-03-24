Sağlık Bakanı Koca Hatay'da temeli atılan hastane hakkında bilgi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da bugün temeli atılan 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesinin 154 yoğun bakım yatağı, 27 ameliyathanesinin bulunacağını, 300 yataklı Defne Devlet Hastanesinin 60 gün içinde, 400 yataklı Antakya Devlet Hastanesinin ise 10 Mayıs'ta hizmete açılmasının planlandığını bildirdi.

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlenen "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"nin ardından Hatay'da açılacak yeni hastanelerin özellikleri ve projelerine ilişkin videoları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bugünkü törenle Antakya Devlet Hastanesi, İskenderun Devlet Hastanesi, Acil Durum Hastanesi ile Defne Devlet Hastanesinin temellerinin atıldığını, ayrıca Hatay'ın yeni yerleşim yeri Gülderen'de de 1000 yataklı bir şehir hastanesi kurulacağını anımsatan Koca, şunları kaydetti:

"İskenderun Devlet Hastanesi 600 yataklı, sismik izolatörlü. Üçüncü basamak sağlık hizmeti verilecek bu hastanede 154 yoğun bakım yatağı, 27 ameliyathane, 113 poliklinik, onkoloji merkezi, kalp damar hastalıkları merkezi bulunacak.

Defne Devlet Hastanesi, 300 yatak kapasiteli olarak planlandı. 80 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathanesi ve tüm branşlarda hizmet verecek donanımı olacak. Sadece 60 gün içinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak.

Antakya Devlet Hastanesi, 400 yataklı. 2 katlı çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek. 12 ameliyathanesinden onkoloji merkezine, üçüncü basamak niteliğinde bir hastane olacak. 10 Mayıs'ta hizmete hazır olmayı planlıyoruz."