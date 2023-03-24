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Ağıralioğlu: Bu vebale ortak olmayacağım

Yavuz Ağıralioğlu: Parti teşkilatlarımızın hissiyatı ise bilinsin, duyulsun istiyorum. Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mart 2023 21:36, Son Güncelleme : 24 Mart 2023 23:35
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Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklaması:

Elli yıllık ömrümü ve mücadelemi sadece ve sadece kendisine adadığım;

Aziz Türk Milleti:

Bildiğiniz üzere, siyaseti kalbimle yapıyorum ve hep muhafaza etmeye gayret gösterdiğim nezaketli bir üslup hattı üzerinde konuşmaya gayret ettim, eleştirilerimi yaptım ve de mücadele ettim.

Bugüne kadar da hep inandıklarımı konuştum, hep kalbimden gelenleri ve doğru bildiklerimi söyledim. Hiç riyakarlık yapmadım, milletime hiç yalan söylemedim, ne arkadaşlarımı ne milletimi kandırmadım ve bilerek yanlışı savunmadım.

Bu dosdoğru istikamet üzere de bir hat inşa ettim.

Siyasi rakiplerimize tenkitlerimizi ifade ederken kullandığım dile özellikle dikkat ettim. Ayrıştıran, kutuplaştıran ve milletimizi bıktıran kavga, hakaret ve tehdit diline de asla tevessül etmedim.

Milletimizin hakkı için haykırdım ve doğru bildiklerimi de ısrarla savundum.

Bildiğiniz üzere, TBMM'de düzenlediğim basın toplantısı ile itirazlarımı ve şerhlerimi de ilkeli siyaset ve şahsiyetimize borcumuzun bir gereği olarak milletim ile paylaştım.
Malum ve haklı itirazlarım sebebiyle de partimize 28. dönem milletvekili adaylık müracaatında bulunmadım.

İrademi beyan ettim. İradem nettir ve zamanla anlaşılacaktır.

Parti teşkilatlarımızın hissiyatı ise bilinsin, duyulsun istiyorum. Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek.

Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım.

Benim kararım, daha önce ifade ettiğim kendi sözlerimin gereğidir.

Beş yıldır birlikte mücadele ettiğim; kendilerini çok sevdiğim, kendilerinin de beni çok sevdiğine inandığım İYİ Parti ailesinin hiçbir ferdinin, bu itiraz sebebiyle üzülmesini ve itham edilmesini de asla istemem.

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