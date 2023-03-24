İYİ Parti Belediye Meclisi Üyesi Vehbi Yaşar, AK Parti'ye katıldı

İller Bankası Sosyal Tesisleri'ndeki iftarda konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti'nin 21'inci iktidar yılına girildiğini ve en çetin sınavın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde verileceğini söyledi.

Seçime kadar yapılacak işlerin çok daha önemli hale geldiğini belirten İşler, "Durmadan, dinlenmeden, akrabalarımızdan, eşimizden, dostumuzdan kime ulaşabiliyorsak bu seçimin önemini anlatmalıyız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve siz değerli teşkilat mensuplarımızın özverili çalışmalarıyla yeniden 14 Mayıs'ta büyük bir zaferle çıkacağız." dedi.

AK Parti'ye katılan Vehbi Yaşar da "Şeref duydum. Geç kaldım geç. Bir 60 yıl daha ömrüm yok arkadaşlar." diye konuştu.