25 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Kahramanmaraş merkezli depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halid bin Velid KYK Yurdunu ziyaret edecek, iftar programına katılacak.

(Diyarbakır/18.42)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.

(Erivan/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta mücadelesine Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği, Tuzlaspor-Göztepe ve Altay-Manisa FK maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/İstanbul/13.30/İzmir/16.00)

3- TFF 2. Lig gruplarında 28. hafta karşılaşmaları yapılacak; TFF 3. Lig gruplarında 25. hafta 4 maçla başlayacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası başlayacak; Manisa Büyükşehir Belediyespor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, AYOS Konyaspor Basketbol-Anadolu Efes, Beşiktaş Emlakjet-Gaziantep Basketbol ve Galatasaray Nef-Frutti Extra Bursaspor karşı karşıya gelecek.

(Manisa/13.00/Konya/15.30/İstanbul/18.00/20.30)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftası başlayacak; İlbank-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Sigorta Shop-Bolu Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Türk Hava Yolları-VakıfBank, Sarıyer Belediyespor-PTT maçları yapılacak.

(Ankara/12.00/14.00/Bursa/15.00/İstanbul/15.00/17.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftası Ziraat Bankkart-Halkbank maçıyla başlayacak.

(Ankara/18.00)