Yeme içme sektörü 30 bin lira maaşla eleman bulamıyor

Pandemi ile başlayan sektördeki istihdam sorunu çığ gibi büyüyor. Özellikle ekmek, lahmacun, pide, döner ve kebap ustası ile mutfak şefi bulmak gitgide zorlaşıyor. İşletmeciler, bu sektörün eğitim alanında bir karşılığı olmadığını belirterek, usta-çırak sistemi ile eleman yetiştiğini belirtiyor. Yeni jenerasyonun daha kolay işleri tercih ettiği ifade ediliyor. Hal böyle olunca kalifiye elemanlar da yüksek maaş talep ediyor.

Pandemi öncesinde yetişmiş bir fırın ustası 5 bin liraya çalışırken, şimdilerde 25 bin lira alıyor. Aynı şekilde 3 yıl önce 6 bin lira alan döner ustası 30 bin lira talep ediyor. Hızla çoğalan kebapçılarda da istihdam sorunu var. 2020 yılında 7 bin lira alan yetişmiş bir kebap ustası için bugün 25 bin lira veriliyor. Buna rağmen usta bulmak zor.

KAAN ZENGİNLİ-