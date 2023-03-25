Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 07.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2023 08:08, Son Güncelleme : 25 Mart 2023 10:37
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın ilçesi olan Ekinözü'nde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirlendi.
BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,44 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.