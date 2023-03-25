Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın ilçesi olan Ekinözü'nde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirlendi.

BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,44 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.