72 yaşında kazandığı tarih bölümünü 3 yılda bitiren hurdacının yeni hedefi arkeolog olmak

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza yarışında son durum ne?
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza yarışında son durum ne?
Depremde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 317'ye yükseldi
Depremde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 317'ye yükseldi
Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor
Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri!
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri!
Araç muayenelerinin yaptırılmasını teşvik etmek için düzenleme yapıldı
Araç muayenelerinin yaptırılmasını teşvik etmek için düzenleme yapıldı
EPDK, OHAL kapsamındaki tüketicilerin sayaçlarını okumayı durdurdu
EPDK, OHAL kapsamındaki tüketicilerin sayaçlarını okumayı durdurdu
KDK'den işe alımda 'cinsiyet ayrımı yapılmasın' kararı
KDK'den işe alımda 'cinsiyet ayrımı yapılmasın' kararı
Depremden etkilenenlere vergi kolaylıkları sağlayan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Depremden etkilenenlere vergi kolaylıkları sağlayan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi
Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Yeme içme sektörü 30 bin lira maaşla eleman bulamıyor
Yeme içme sektörü 30 bin lira maaşla eleman bulamıyor
Türkiye'nin en genç milletvekili aday adayı oldu
Türkiye'nin en genç milletvekili aday adayı oldu
Ağıralioğlu: Bu vebale ortak olmayacağım
Ağıralioğlu: Bu vebale ortak olmayacağım
'Erdoğan'ın diploması' hakkında üniversiteden açıklama geldi
'Erdoğan'ın diploması' hakkında üniversiteden açıklama geldi
'İttifaka dahil olan 4 parti kendi logosuyla seçimlere girecek'
'İttifaka dahil olan 4 parti kendi logosuyla seçimlere girecek'
Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdı
Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdı
3. gün YSK'de imza yarışında son durum ne?
3. gün YSK'de imza yarışında son durum ne?
Erdoğan: Hükümet programımızın ilk maddesi kentsel dönüşüm olacak
Erdoğan: Hükümet programımızın ilk maddesi kentsel dönüşüm olacak
Cumhur İttifakı Protokolü YSK'ye sunuldu
Cumhur İttifakı Protokolü YSK'ye sunuldu
HÜDA-PAR ittifakta yer almıyor mu? Başkan Yapıcıoğlu'ndan yeni açıklama
HÜDA-PAR ittifakta yer almıyor mu? Başkan Yapıcıoğlu'ndan yeni açıklama
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakında
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakında
Emeklilerin ikramiyesi 2 bin liraya çıkarılıyor
Emeklilerin ikramiyesi 2 bin liraya çıkarılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Narlı soslar satılamayacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Narlı soslar satılamayacak
Bakan Koca'dan devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan hekimlere ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan hekimlere ilişkin açıklama
Tarım Kredi Marketleri, ramazanda fiyatları sabitledi
Tarım Kredi Marketleri, ramazanda fiyatları sabitledi
Bakan Soylu izne çıktı! Süleyman Soylu'nun hastalığı ne?
Bakan Soylu izne çıktı! Süleyman Soylu'nun hastalığı ne?
Mide botoksu sonrası ölümde iki doktor gözaltında
Mide botoksu sonrası ölümde iki doktor gözaltında
YSK'nın yeni kararları Resmi Gazete'de: 190 bin 736 sandık kurulacak
YSK'nın yeni kararları Resmi Gazete'de: 190 bin 736 sandık kurulacak
MSB ve TSK'ya uzman yardımcılığı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
MSB ve TSK'ya uzman yardımcılığı alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliye zam var mı?
7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliye zam var mı?
Ana sayfaHaberler Yaşam

72 yaşında kazandığı tarih bölümünü 3 yılda bitiren hurdacının yeni hedefi arkeolog olmak

Edirne'de "bilge amca" ve "ihtiyar delikanlı" lakaplarıyla bilinen Şevki Kılıç okuma azmiyle örnek oluyor- Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu 79 yaşındaki Kılıç:- "Öğrenmenin yaşı yoktur. Her gece 50 sayfa kitap okumadan uyuyamıyorum. Beynin devamlı faaliyet halinde bulunması çok güzel bir şey, bilgileri unutmuyorsun"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2023 13:07, Son Güncelleme : 25 Mart 2023 13:08
Yazdır
72 yaşında kazandığı tarih bölümünü 3 yılda bitiren hurdacının yeni hedefi arkeolog olmak

Edirne'de 72 yaşında kazandığı Trakya Üniversitesi (TÜ) Tarih Bölümü'nden 3 yılda mezun olan hurdacı Şevki Kılıç, aynı üniversitenin arkeoloji bölümünü kazanmak için üniversite sınavına hazırlanıyor.

Kılıç, TÜ Tarih Bölümü'nden 2019'da mezun olduktan sonra, hurdacılıktan arta kalan zamanlarda Millet Kıraathanesi'nde ilgi duyduğu alanlarda kitap okumaya devam ediyor.

Bir yandan da üniversite sınavına hazırlanan 79 yaşındaki Kılıç, tarih bölümünün ardından arkeoloji bölümünü de kazanmak için kolları sıvadı.

Kentte "bilge amca" ve "ihtiyar delikanlı" lakaplarıyla bilinen Şevki Kılıç okuma azmiyle örnek oluyor.

Şevki Kılıç, AA muhabirine, tarih bölümüne başladığında sınıf arkadaşlarının kendisini ilk başta öğretim görevlisi sandığını anlattı.

Mezun olmasına rağmen sınıf arkadaşlarıyla görüşmeye devam ettiğini belirten Kılıç, "Derslerimde başarı gösterince arkadaşlarım da hocalarım da benim gayet çalışkan bir öğrenci olduğuma inandılar. Daha önce Edirne Lisesinde Osmanlıca dersleri almıştım. Bitirme tezi olarak Dekanımız Prof. Dr. İlker Alp Bey bana Şükrü Paşa'nın Edirne ve Balkan Harbi Müdafaası'nı verdi. Onu da başarıyla bugünkü harflere çevirerek mezun oldum. 4 yıllık tarih bölümünü 3 yılda, 3 gün devamsızlıkla 2019'da tamamladım." dedi.

- "İlk hedefim arkeoloji bölümüydü şimdi sıra o bölümde"

Arkeoloji merakının çocukluğundan bu yana devam ettiğini dile getiren Kılıç, "Ailemle yaşadığım Değirmenyeni köyünde 10 yaşlarındayken eski savaş yerlerinde arkadaşlarımla dolaşır şarapnel parçalarını toplardık. O gün bugündür merakım devam ediyor. Tarihe olan ilgimden dolayı tarih bölümünü bitirdim ancak ilk hedefim arkeoloji bölümüydü, şimdi sıra o bölümde." diye konuştu.

Kılıç, üniversite sınavına 4 yıl aradan sonra tekrar gireceğini, arkeoloji bölümünü kazanmak için yoğun çalıştığını aktardı.

Eğitim konusunda kendiyle yarıştığını, kitap okumayı çok sevdiğini vurgulayan Kılıç şunları kaydetti:

"Öğrenmenin yaşı yoktur. Her gece 50 sayfa kitap okumadan uyuyamıyorum. Beynin devamlı faaliyet halinde bulunması çok güzel bir şey, bilgileri unutmuyorsun. Üniversiteyi bitireli 4 yıl geçti, bakalım üniversitedeki bilgilerimle sınavdan nasıl bir sonuç çıkacak merak ediyorum. Torunumla da seneye üniversite sınavına gireceğim. İddiaya girdik, eğer benden yüksek puan alırsa bir cumhuriyet altını alacağıma söz verdim. Eğer beni geçemezse yine bir cumhuriyet altını alacağımı söyledim. 'Dede yaşadık.' diye sevindi. Allah ömür verirse bu da benim için güzel bir anı olacak."

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 49 gün sonra eğitim başlıyor
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 49 gün sonra eğitim başlıyor
Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar kurtarma çalışmasıyla ayağa kalkacak
Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar kurtarma çalışmasıyla ayağa kalkacak
Babasının deprem enkazında kalan 25 bin kitabını kütüphanede yaşatacak
Babasının deprem enkazında kalan 25 bin kitabını kütüphanede yaşatacak
Adıyaman'da fay hattının geçtiği mahallede yükselme oldu
Adıyaman'da fay hattının geçtiği mahallede yükselme oldu
Solunum yolu enfeksiyonlarında 'mevsimsel' artış yaşanıyor
Solunum yolu enfeksiyonlarında 'mevsimsel' artış yaşanıyor
Doğu'da 7 ilde sağanak etkili olacak
Doğu'da 7 ilde sağanak etkili olacak

Bu Habere Tepkiniz

5510'a tabi memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanmak zorunda mıdır?

5510'a tabi memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanmak zorunda mıdır?

Memurlar, borçlanma kapsamında olan sürelerini isterlerse kısmi olarak yapabilirler.
Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te

Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=499053-351057-60541
YÖK'ten 40 uygulamalı ön lisans programına yönelik ALES muafiyet kararı!

YÖK'ten 40 uygulamalı ön lisans programına yönelik ALES muafiyet kararı!

Yükseköğretim Kurulu, 40 ön lisans programında ilgili uygulama alanında en az 4 yıl mesleki tecrübesi olanların ALES'ten muaf olarak meslek yüksekokullarının öğretim görevlisi kadrolarına başvurabilmeleri için karar aldı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS 2023/4 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2023/4 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması'na ilişkin tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan Kılavuz ile Milli Eğitim Bakanlığı'na 5 bin personel alımı yapılacak.
45 bin öğretmen atamasında atama takvimi ve kontenjan dağılımı netleşti

45 bin öğretmen atamasında atama takvimi ve kontenjan dağılımı netleşti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını bugün itibarıyla ilan ettiklerini duyurdu. Özer, öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.
Belediye Başkanının üst yönetici sıfatıyla genel cezai sorumluluğu var mıdır?

Belediye Başkanının üst yönetici sıfatıyla genel cezai sorumluluğu var mıdır?

Danıştay 1. Dairesi, sadece üst yönetici olması nedeniyle mevzuata aykırı gerçekleştirilmesinden hareketle belediye başkanlarının cezai sorumluluğundan söz edilemeyeceğini belirtti.
Vakıf Üniversitelerindeki Doçentlik, Profesörlük unvanı, makam tazminatına hak kazandırır mı?

Vakıf Üniversitelerindeki Doçentlik, Profesörlük unvanı, makam tazminatına hak kazandırır mı?

Emeklilikte makam tazminatı ödemesi, 5434'e tabi memur emeklileri içindir ve bu ödemenin yapılmasında mutlaka bu görevlerin en az 2 yıl süre ile Devlete ait Üniversitelerde geçmesi gerekmektedir.<
AYM, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali istemini reddetti

AYM, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin iptali için başvurduğu 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünün şekil bakımından Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmetti.
Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını Danıştay haklı buldu

Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını Danıştay haklı buldu

83 Sayılı CBK ile eşitleri muhasebe denetmeni unvanına atanırken, yetkileri kaldırılıp statü kaybına uğratılan Denetim ve İnceleme Yetkili Defterdarlık Uzmanlarını, Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan sonra Danıştay ve yerel mahkemeler de haklı buldu.
Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 24 nisan 2023
Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Kovid-19 artık bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, 3 yıllık sürede virüs yapısı değişikliğe uğradı ve ağır hastalık oluşturma ihtimali azaldı." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 mart 2023
DOSAB Kavşağı düğümü de çözülüyor

DOSAB Kavşağı düğümü de çözülüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım yatırımlarına yıllardır konuşulan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı bağlantı yollarını da ekledi.