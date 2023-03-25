Depremde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 317'ye yükseldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 317'ye yükseldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2023 13:18, Son Güncelleme : 25 Mart 2023 13:20
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 317'ye yükseldi.