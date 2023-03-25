Düzce depremini yaşayan öğretmen, meslektaşlarıyla çadırda öğrencileri YKS'ye hazırlıyor

'Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi de sürdüreceğiz'
'Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi de sürdüreceğiz'
Bakan Nebati: Yerli ve katma değerli üretimi artırmak için çalışıyoruz
Bakan Nebati: Yerli ve katma değerli üretimi artırmak için çalışıyoruz
Bakan Soylu, hakkında çıkan iddialar sonrası açıklama yaptı
Bakan Soylu, hakkında çıkan iddialar sonrası açıklama yaptı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza yarışında son durum ne?
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza yarışında son durum ne?
Depremde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 317'ye yükseldi
Depremde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 317'ye yükseldi
Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor
Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri!
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri!
Araç muayenelerinin yaptırılmasını teşvik etmek için düzenleme yapıldı
Araç muayenelerinin yaptırılmasını teşvik etmek için düzenleme yapıldı
EPDK, OHAL kapsamındaki tüketicilerin sayaçlarını okumayı durdurdu
EPDK, OHAL kapsamındaki tüketicilerin sayaçlarını okumayı durdurdu
KDK'den işe alımda 'cinsiyet ayrımı yapılmasın' kararı
KDK'den işe alımda 'cinsiyet ayrımı yapılmasın' kararı
Depremden etkilenenlere vergi kolaylıkları sağlayan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Depremden etkilenenlere vergi kolaylıkları sağlayan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi
Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Yeme içme sektörü 30 bin lira maaşla eleman bulamıyor
Yeme içme sektörü 30 bin lira maaşla eleman bulamıyor
Türkiye'nin en genç milletvekili aday adayı oldu
Türkiye'nin en genç milletvekili aday adayı oldu
Ağıralioğlu: Bu vebale ortak olmayacağım
Ağıralioğlu: Bu vebale ortak olmayacağım
'Erdoğan'ın diploması' hakkında üniversiteden açıklama geldi
'Erdoğan'ın diploması' hakkında üniversiteden açıklama geldi
'İttifaka dahil olan 4 parti kendi logosuyla seçimlere girecek'
'İttifaka dahil olan 4 parti kendi logosuyla seçimlere girecek'
Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdı
Erbakan Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdı
3. gün YSK'de imza yarışında son durum ne?
3. gün YSK'de imza yarışında son durum ne?
Erdoğan: Hükümet programımızın ilk maddesi kentsel dönüşüm olacak
Erdoğan: Hükümet programımızın ilk maddesi kentsel dönüşüm olacak
Cumhur İttifakı Protokolü YSK'ye sunuldu
Cumhur İttifakı Protokolü YSK'ye sunuldu
HÜDA-PAR ittifakta yer almıyor mu? Başkan Yapıcıoğlu'ndan yeni açıklama
HÜDA-PAR ittifakta yer almıyor mu? Başkan Yapıcıoğlu'ndan yeni açıklama
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakında
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakında
Emeklilerin ikramiyesi 2 bin liraya çıkarılıyor
Emeklilerin ikramiyesi 2 bin liraya çıkarılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Narlı soslar satılamayacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Narlı soslar satılamayacak
Bakan Koca'dan devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan hekimlere ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan hekimlere ilişkin açıklama
Tarım Kredi Marketleri, ramazanda fiyatları sabitledi
Tarım Kredi Marketleri, ramazanda fiyatları sabitledi
Bakan Soylu izne çıktı! Süleyman Soylu'nun hastalığı ne?
Bakan Soylu izne çıktı! Süleyman Soylu'nun hastalığı ne?
Mide botoksu sonrası ölümde iki doktor gözaltında
Mide botoksu sonrası ölümde iki doktor gözaltında
Ana sayfaHaberler Eğitim

Düzce depremini yaşayan öğretmen, meslektaşlarıyla çadırda öğrencileri YKS'ye hazırlıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde kendileri de felaketi yaşayan 31 gönüllü öğretmen, oluşturdukları sınıflarda 200 öğrenciye ders veriyor- Düzce'de depremi yaşayan öğretmenlerden Zeynel Güneş:- "O zamanlar işin çömeziydik diyebilirim. Burada ben de dahil 31 öğretmen var. Hepsi depremzede aynı zamanda"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2023 14:18, Son Güncelleme : 25 Mart 2023 14:19
Yazdır
Düzce depremini yaşayan öğretmen, meslektaşlarıyla çadırda öğrencileri YKS'ye hazırlıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan farklı branşlardaki 31 gönüllü öğretmen, oluşturdukları çadır sınıflarda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere ders veriyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından Samandağ'da gönüllü öğretmenler, Türkiye'nin farklı illerindeki öğretmen arkadaşlarından temin ettikleri 7 çadırı öğrenciler için kurdu.

Aralarında 1999'da Düzce'de depremi yaşayan öğretmenin bulunduğu eğitimciler, oluşturdukları 7 sınıfta 200 öğrenciyi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na YKS hazırlıyor.

- "Gece de eğitim vermeye çalışıyoruz"

Düzce'de de 1999'da depremi yaşayan fizik öğretmeni Zeynel Güneş, AA muhabirine, 25 yıldır özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalıştığını anlattı.

Hatay'da yaşadıkları depremin ardından hayatta kalan öğretmen arkadaşlarıyla bir şeyler yapmaya karar verdiklerini belirten Güneş, "İlk etapta arkadaşlarıyla bölgeye gelen yardımların dağıtılmasında görev aldık. Öğretmenlik işini bırakıp bir nevi dağıtımcı olduk. Çeşitli yerlere gelen yardımları dağıtmaya çalıştık. O arada arkadaşlarla, 'bu görevin dışında ne yapabiliriz?, bu öğrencilere nasıl yardımcı olalım?' diye düşündük ve yaklaşan YKS öğrencilerini toplayıp ders verme fikri ortaya çıktı." diye konuştu.

Çeşitli kuruluşlardan gelen çadırları kendi elleriyle kurduklarını belirten Güneş, yıkılan veya zarar gören okullardan da sıraları temin ettiklerini söyledi.

Güneş, daha sonrasında öğrencilere ulaşmaya çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"İlk günlerde hani 30-40 öğrenciye hitap ederim diye düşünmüştük. O arada bir de baktık ki iş yaklaşık 200 öğrenciye döndü. Şu anda 6 sayısal, bir eşit ağırlıklı grubuna YKS dersleri veriyoruz. Haftanın yedi günü saat 09.00'dan 12.00'ye bir gruba, 12.00'den sonra da diğer gruba ders veriyoruz. Hayırsever bir vatandaşımız 200 öğrencimize öğle yemeği gönderiyor, biz de dağıtıyoruz. Öğleden sonralarında da ders var. Dersler 14.30'a kadar devam ediyor. Dersler bittikten sonra ise öğrencilerle soru çözümü yapıyoruz. Çocuklar zaten çadırda kaldıkları için isteyene 'gitmeyin burada gece kampı yaparak soru çözümleri yapıp yardımcı olalım' diyoruz. Dileyen kalıyor ve gece de eğitim vermeye çalışıyoruz."

Güneş, önümüzdeki günlerde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrenciler için de kurs düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

Sınava kadar ellerinden geldiğince öğrencilere yardımcı olmaya çalışacaklarını aktaran Güneş, şu an çocukların hem anne hem baba hem de ağabeyleri gibi olduklarını söyledi.

- "Deprem anlamında deneyimliyim maalesef"

Öğretmenliğinin ilk yıllarında 1999'da Düzce'de görevli olduğunu ve orada da depremi yaşadığını anlatan Güneş, şimdi ikinci kez bu felaketi gördüğünü belirtti.

Düzce depreminde evlerinin yıkıldığını ve çadırda kaldıklarını aktaran Güneş, "Deprem anlamında deneyimliyim maalesef. Evimiz yıkılmıştı ve çadırlarda kalıyorduk. Ben ve ailemde şu anda çadırda kalıyoruz. Düzce depreminde evimizin üzerine minare yıkılmıştı. Sadece bizim evde zarar var diye düşünmüştük ama her taraf yıkılmıştı. O zamanlar işin çömeziydik diyebilirim. Burada bende dahil 31 öğretmen var. Hepsi depremzede aynı zamanda." diye konuştu.

- "Hedeflerimiz için çabalıyoruz"

Çadırda derslere katılan öğrencilerden Gizem Demir de yaşadıkları büyük felaketin ardından öğretmenlerinin çabasıyla yeniden derslere başladıklarını anlattı.

Gelecekleri için toparlanmaya çabaladıklarını aktaran Demir, şöyle devam etti:

"Hedeflerimiz için çabalıyoruz. Pes etmedik, halen devam ediyoruz. Eczacılık hedefliyorum. Bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum, hepsi gönüllü olarak yanımızda. Türkiye'nin her yerinden kitap da geliyor. Masa, sandalye, ışık, çadır, su yani birçok yardım gelmeye başladı. Yardım eden herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim."

Öğrencilerden Ali Karataş da yaşadıkları büyük felakete rağmen bu koşullarda ellerinden geleni yapan ve kendileri için çabalayan öğretmenlerine teşekkür etti.

Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının giriş sınavı 21 Mayıs'ta yapılacak
Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının giriş sınavı 21 Mayıs'ta yapılacak
Hafta sonu yapılacak YÖKDİL'e 138 bin aday katılacak
Hafta sonu yapılacak YÖKDİL'e 138 bin aday katılacak
MEB'e bağlı okul ve kurumların kömür ihtiyacı TKİ tarafından karşılanacak
MEB'e bağlı okul ve kurumların kömür ihtiyacı TKİ tarafından karşılanacak
YÖK 'Uluslararası Araştırmacı Projeleri'ni başlatıyor
YÖK 'Uluslararası Araştırmacı Projeleri'ni başlatıyor
Bakan Özer: 8 bin 959 depremzede öğrenci yeniden memleketine nakil yaptırdı
Bakan Özer: 8 bin 959 depremzede öğrenci yeniden memleketine nakil yaptırdı
Depremzede öğrenciler, 'Umut Sınıfı'nda gönüllü öğretmenleriyle geleceğe hazırlanıyor
Depremzede öğrenciler, 'Umut Sınıfı'nda gönüllü öğretmenleriyle geleceğe hazırlanıyor

Bu Habere Tepkiniz

Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (1)

Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (1)

Ziyaretçilerimizin soruları kendi özel durumları ile ilgili olmakla birlikte, genel konuları içeren ve aynı durumda olan/olabilecek memurları da ilgilendirebilmektedir. Yazımızda bu konularla ilgili soru ve cevap değerlendirmelerimizi yapmaktayız
5510'a tabi memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanmak zorunda mıdır?

5510'a tabi memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanmak zorunda mıdır?

Memurlar, borçlanma kapsamında olan sürelerini isterlerse kısmi olarak yapabilirler.
Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=499053-351057-60541
Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te

Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
YÖK'ten 40 uygulamalı ön lisans programına yönelik ALES muafiyet kararı!

YÖK'ten 40 uygulamalı ön lisans programına yönelik ALES muafiyet kararı!

Yükseköğretim Kurulu, 40 ön lisans programında ilgili uygulama alanında en az 4 yıl mesleki tecrübesi olanların ALES'ten muaf olarak meslek yüksekokullarının öğretim görevlisi kadrolarına başvurabilmeleri için karar aldı.
KPSS 2023/4 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2023/4 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması'na ilişkin tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan Kılavuz ile Milli Eğitim Bakanlığı'na 5 bin personel alımı yapılacak.
45 bin öğretmen atamasında atama takvimi ve kontenjan dağılımı netleşti

45 bin öğretmen atamasında atama takvimi ve kontenjan dağılımı netleşti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını bugün itibarıyla ilan ettiklerini duyurdu. Özer, öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.
Belediye Başkanının üst yönetici sıfatıyla genel cezai sorumluluğu var mıdır?

Belediye Başkanının üst yönetici sıfatıyla genel cezai sorumluluğu var mıdır?

Danıştay 1. Dairesi, sadece üst yönetici olması nedeniyle mevzuata aykırı gerçekleştirilmesinden hareketle belediye başkanlarının cezai sorumluluğundan söz edilemeyeceğini belirtti.
Vakıf Üniversitelerindeki Doçentlik, Profesörlük unvanı, makam tazminatına hak kazandırır mı?

Vakıf Üniversitelerindeki Doçentlik, Profesörlük unvanı, makam tazminatına hak kazandırır mı?

Emeklilikte makam tazminatı ödemesi, 5434'e tabi memur emeklileri içindir ve bu ödemenin yapılmasında mutlaka bu görevlerin en az 2 yıl süre ile Devlete ait Üniversitelerde geçmesi gerekmektedir.<
AYM, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali istemini reddetti

AYM, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin iptali için başvurduğu 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünün şekil bakımından Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmetti.
Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 24 nisan 2023
Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Kovid-19 artık bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, 3 yıllık sürede virüs yapısı değişikliğe uğradı ve ağır hastalık oluşturma ihtimali azaldı." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 mart 2023
DOSAB Kavşağı düğümü de çözülüyor

DOSAB Kavşağı düğümü de çözülüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım yatırımlarına yıllardır konuşulan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı bağlantı yollarını da ekledi.