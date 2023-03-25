Dışişleri'nden 'Danimarka'ya 'kutsal kitap ve bayrak' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da dün Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Danimarka'da dün akşamüstü kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ramazan ayında gerçekleştirilen bu eylemin, İslam düşmanlığı, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da her geçen gün daha da endişe verici seviyelere ulaştığını ve geçmişten ders alınmadığını bir kez daha açıkça gösterdiği vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin bu eylemi en güçlü şekilde kınadığının ve protesto ettiğinin Danimarka makamlarına bildirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Danimarka makamları, söz konusu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve toplumsal huzuru, barış içinde bir arada yaşama kültürünü hedef alan bu tür provokasyonların önlenmesi amacıyla somut tedbirler almaya çağrıldı.

- Danimarka'da Türk bayrağına ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı

Danimarka'da dün Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenlendi.

Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi Patrioterne Gar Live (Vatanseverler Canlı Yayında) isimli marjinal grup tarafından düzenlenen provokasyon, grubun Facebook hesabında canlı yayınlandı.

Provokatörler, İslam düşmanı pankart açtı, İslam'a hakaret içeren sloganlar attı, Türk bayrağına yönelik çirkin saldırı gerçekleştirdi.

Marjinal grubun provokasyonuna karşı Danimarka Müslüman toplumundan bir kişi yanında getirdiği hoparlörden Kur'an-ı Kerim'den sureler ve Danca mealini yayınladı.

Provokasyon sırasında herhangi bir şiddet olayı yaşanmazken Danimarka makamlarının, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğini önceden bilgilendirdiği ve gereken güvenlik önlemlerini aldığı öğrenildi.

Provokasyondan önce ve sonra Türkiye'nin tepkisinin, uyarılarının ve beklentilerinin Danimarka makamlarına güçlü bir şekilde bildirildiği de belirtildi.