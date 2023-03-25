Mevzuata aykırı istifleme yaparak depremde bir kişinin ölümüne neden olan sanık hakkında dava

- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde araziye istiflediği inşaat malzemelerinin depremde yıkılması sonucu bir kişinin ölümüne neden olan sanık hakkında iddianame hazırlandı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, araziye istiflediği inşaat malzemelerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu Hatice Türkoğlu'nun ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan M.G. hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Sanığın, "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Olay yeri tutanakları, bilirkişi raporları ve tanık beyanlarının yer aldığı iddianamede, sanığa ait açık arazide istiflenmiş inşaat malzemelerinin yüksekliğinin ortalama 4 metre, araziyi çevreleyen bahçe duvarının yüksekliğinin ise 1 metre 60 santimetre olduğuna işaret edildi.

İddianamede, 3 metrenin üzerindeki istifleme için gerekli önlemlerin alınmadığı ve istiflemenin mevzuata aykırı yapıldığı belirtilerek, hayatını kaybeden Hatice Türkoğlu'na ait ev ile şüphelinin arazisinin bitişik olduğuna işaret edildi.

Olay yeri inceleme ve bilirkişi raporları ile tanık beyanları dikkate alındığında sanığın "asli kusurlu" olduğu kanaatine varılan iddianamede, "Sanığın, Hatice Türkoğlu'nun ölümünde taksir düzeyinde sorumluluğunun bulunduğu, yeterli güvenlik tedbirlerini almayarak dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması sonucunda Hatice Türkoğlu'nun ölümüne sebebiyet verdiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.