Deprem ve sel tütünü vurdu

Deprem ve sel faciaları, Adıyaman'daki tütünlere zarar verdi.

6 Şubat depremlerinde büyük hasarın olduğu Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde geçimini tütüncülükle sağlayan çiftçiler, deprem ve sel nedeniyle zor günler geçiriyor.

Kurumaya bırakılan çatıların depremde yıkılması ve sel felaketinde de tarım arazilerinin zarar görmesi nedeniyle tütünde büyük kayıp yaşayan çiiftçiler, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, ilçenin tek geçim kaynağının tütün olduğunu belirtti.

Tütünün depremden önce kurutulmak üzere çatılara bırakıldığını anlatan Kaya, "Depremden dolayı çatılarımızın yüzde 90'ı yıkıldı, bundan dolayı tütünümüzün önemli bölümü zarar gördü." dedi.

Kaya, depremin etkisiyle tarlalarda oluşan yükselme ve kırılmaların tarım arazilerinin bozulmasına neden olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çelikhan, tarım, tütün ve su açısından yerle bir oldu. Yağmurdan dolayı da tüm tütünler zarar gördü. Çelikhan'da tütün rekoltemiz ortalama 7 bin tondu. Bu yıl hastalıktan dolayı 5 bin ton rekoltemiz oldu, onun da yüzde 50'den fazlası satılmıştı, geri kalanı deprem ve selde yok oldu. Çelikhan halkının çok büyük zararı var, herkesin geleceği bu tütündü. 2 bin ton tütünümüz zarar gördü, kooperatifimiz yıkıldı, sondajlarımızın da yüzde 90'ı bozuldu. Bunlar yapılmazsa bu sene tütün ekemeyeceğiz."

Tütün üreticisi Ali Günay da tek geçim kaynaklarının tütün olduğuna değinerek, "Çatılarımız yıkıldı, içinde tütünlerimiz vardı. Sel ve deprem bizi olumsuz etkiledi. Tarla kenarlarındaki duvarlarımız çöktü, tarlalardan toprak kaydı, onları tekrar doldurmak zorundayız. Maddi ve manevi zarara uğradık." diye konuştu.