İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor
İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. sis nedeniyle transit gemi geçişleri askıya alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2023 15:46, Son Güncelleme : 25 Mart 2023 15:47
İstanbul Boğazı Marmara Denizi girişinde öğle saatlerinde sis bastırdı.
Sabah saatlerinde başlayan sis kentin bazı noktalarında etkisini sürdürdü.
Özellikle İstanbul Boğazı'nın Üsküdar, Beşiktaş ve Eminönü tarafında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinde de düşüş yaşandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sis nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini çift yönlü olarak 07.20'de askıya aldı.