Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Kütahya'da minibüsün süt tankerine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2023 18:23, Son Güncelleme : 25 Mart 2023 18:25
S. Ersöz'ün kullandığı ticari minibüs, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 13. kilometresinde Ömer Kendigelen yönetimindeki süt tankerine arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüste bulunan 19 yaşındaki Murat A. hayatını kaybetti.
Yaralanan minibüs sürücüsü Ersöz, sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.