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Yoğun talep üzerine üretim 28 bine çıkarıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un satışa sunulacak ilk modeli T10X'in ön siparişinin 100 bini geçmesiyle teslim edilecek araç sayısı 8 bin artırılarak 28 bine çıkarıldı. Çekiliş tarihi 29 Mart'a uzatıldı. Togg'un ilk teslimatı aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılacak. Ön sipariş için son gün yarın.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 26 Mart 2023 07:50, Son Güncelleme : 26 Mart 2023 07:53
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Yoğun talep üzerine üretim 28 bine çıkarıldı

Türkiye'nin yerli ve milli ilk elektrikli otomobili Togg T10X'te sürpriz bir gelişme yaşandı. İlk 1 haftada 100 bin ön siparişi geçen T10X'in üretiminin 8 bin adet artırılacağı duyuruldu.

YEDEK LİSTEYLE 2024'TE TESLİMAT

Yapılan bu değişiklikle birlikte bu yıl üretilecek Togg sayısı 20 binden 28 bin adede yükselirken, çekilişe konu olacak Togg sayısı da 12 binden 20 bin adede çıktı. Ayrıca yedek liste hazırlığı yapılan Togg çekilişinde önümüzdeki yıl 2024'te de ön sipariş verenlere bir öncelik tanınacağı söylendi. Böylece sipariş veren herkes mağdur olmadan yerli ve milli Togg'a sahip olabilecek. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Gemlik Teknoloji Kampüsü'müz bu rakamı üretebilecek seviyededir" dedi.

81 İLİN VALİSİ TOGG'A BİNECEK

Sadece bir hafta gibi kısa bir sürede Türkiye'de 100 binin üzerinde ön sipariş alan Togg yollara çıkıyor. Banttan inen ilk seri üretim aracın sahibi olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dışında devlet dairelerine 500 adet verilecek. Togg vali, kaymakam ve üst düzey bürokratların makam aracı olarak kullanılacak.

AB'DEN YOĞUN İLGİ

Avrupa'ya satışı bir seneden daha uzun bir süre sonra başlayacak olan Togg için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın telefonları çalmaya şimdiden başladı. Hem gurbetçiler hem de Avrupalı otomobil tutkunları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı arayarak Türkiye'nin yerli otomobilinden sipariş etmek istediği belirtildi.

YURT DIŞINDA KENDİSİ SATACAK

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu aracını tüm ülkelerde kendisi satmayı planlıyor. Türkiye'de olduğu gibi farklı firmalar ile iş birliği içerisinde olunacak ancak satışlar direkt Togg üzerinden yapılacak. Cumhurbaşkanı'nın aracını almasının ardından kura sonuçlarıyla teslimat başlayacak.

Cumhurbaşkanı'na Anadolu Kırmızısı

Ön siparişler için başvuruları 16 Mart'ta açılan ve 27 Mart'ta sonlanacak olan yerli doğuştan elektrikli otomobil Togg'un ilk teslimatı 29 Mart'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yapılacak. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Anadolu kırmızısı renk siparişi veren Cumhurbaşkanı yerli aracına kavuşacak. Togg, İstanbul ve Bursa'nın ardından Samsun'da da mobil deneyim merkezi açtı.Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda 1,5 ay açık kalacak mobil deneyim merkezinde kullanıcılar Togg T10X'i inceleme şansı bulacak.

Ali Kürşat Büyükada

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