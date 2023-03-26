Dünya devleri sallanıyor! 'Altın'dan iflas endişesi çıktı
ABD'de banka iflaslarının Avrupa'ya sıçrayacağı endişeleri devam ediyor. Sıkıntıya giren İsviçre'nin 167 yıllık bankası Credit Suisse'in 3,2 milyar dolara satılmasının ardından Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank hisselerindeki keskin düşüş dünyayı tedirgin ederken, güvenli liman arayanlar, altına yatırım yapmaya devam etti.
Türkiye Gazetesi'nden Hamide Hangül'ün haberine göre; ABD'de batan banka furyası Avrupaya'da sıçradı. İflaslar sonrası güvenli liman arayan yatırımcı altına yöneldi.
HİSSELER ÜÇ GÜNDE ERİDİ
Amerika'da üç bankanın iflasıyla birlikte bankacılık sektörü panikledi. Finansal yangın anında Avrupa'ya sıçradı. İsviçre'nin 167 yıllık bankası Credit Suisse 3,23 milyar dolara satıldı.
Alman Deutsche Bank da krize girdi. Bankanın hisseleri, üç gün boyunca eridi. Son işlem günü düşüş yüzde 11'i aştı.
DOMİNO ETKİSİ GİBİ...
Geçen yıl 5 milyar avro gibi bir kar açıklayan Deutsche Bank'ın durumu diğer bankaların hisselerini de tetikledi. Avrupa Merkez Bankasının faiz artıracağı öne sürüldü.
Piyasadaki riskler altına yaradı, ons hızlı yükseldi. FED'in faiz artırma kararı altının çıkışını biraz olsun frenledi.