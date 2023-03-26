İstanbullu eşyayı depoya kaldırıp sağlam eve geçiyor

Depreme dayanıksız evlerinden ayrılan İstanbullular, daha güvenli olması için yaşadığı evi küçültmeyi göz alınca depolara olan talep arttı. Ekonomik durumu daha iyi olanlar ise olası bir depremden kaçmak için tiny house'larla (taşınabilir, küçük ev) Ege'deki kentlere gidiyor.

Kiraların erişilemez boyutlara ulaştığı İstanbul'da deprem korkusu yeni trendler yarattı. 10 kenti adeta yerle bir eden büyük depremden sonra İstanbullular, zemini sağlam bölgelere taşınmaya başladı. Bu bölgelere olan talep patlayınca kiralar da zirveye yaptı. Sınırlı bütçeye sahip İstanbullular ise kiralarla başa çıkabilmek için eşyalarının bir bölümün depoya kaldırarak daha küçük konutlara razı olmak zorunda kalıyor. İşsiz ya da dar gelirliler ise kentten ayrılıp ailesinin yanına yerleşmeyi tercih ediyor.

Artan talep depo ve karavan talebine de yansıdı. Eşya depolarına olan talep yüzde 40'a yakın artış kaydetti. Tiny house talepleri ise yüzde 100 aştı. Evden Eve Nakliyeciler Derneği (END) Başkanı Ali Ayılmazdır, İstanbul'da yaşadığı konut kentsel dönüşüme giren ya da depreme dayanıksız evinden taşınanların eşyalarını kısa veya uzun vadede depolamak için kendileri ile iletişime geçtiğini dile getirdi. Ayılmazdır, "Bu süreçte depo taleplerinde yüzde 40'a yakın artış oldu" dedi. Ayılmazdır, kent içinde farklı lokasyonlarda bulunan depolara yönelik taleplerin ilerleyen günlerde daha da artmasını beklediklerini de vurguladı.

YÜZDE 120 ARTIŞ

Tiny house üreten Yako Groups'un Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez de tiny house'ların kullanımı için arsası olmayanların bu sorunu çözdükten sonra başvuruda bulunduğunu söyledi. Son dönemlerdeki tiny house satışlarını değerlendiren Ölmez, "İstanbul'dan gelen taleplerde kişiler genellikle Ege Bölgesi'nde bir arsaya tiny house konumlandırmak istiyor. Tiny houselara yönelik talepler her geçen artıyor. Deprem sonrası talepler önceki aya oranla yüzde 120 gibi göze çarpan bir artış gösterdi" ifadelerini kullandı.

500 TL'den başlıyor

Depo fiyatları İstanbul'da 500 TL ile 8 bin TL arasında değişiyor. İkinci el karavan da ise fiyatlar 150 bin TL'den başlıyor. ABD'de oldukça popüler olan tiny house'ların ücretleri de büyüklük, yükseklik ya da kullanılan ürünlere göre değişiklik gösteriyor. İmarsız arsalara da konulabilen tiny house'larda fiyatlar 300 bin TL'den başlıyor. Kiralama ücretleri ise 60-100 bin TL arasında değişiyor.

Pandemide yüzde 400'lük artış olmuştu'



Kriz dönemlerinde tiny house taleplerinde artış yaşandığını söyleyen Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, "İmarsız arsası olanlar tek yasal çözüm olan tiny house'lara rağbet etmeye başladı. Biz bunu daha önce de pandemi döneminde de yaşamıştık. Bu kapsamda 2020'de taleplerde yüzde 400, 2021'de yüzde 78, 2022'de de yüzde 56 artış yaşanmıştı. Kriz dönemleri, tiny house taleplerinin artmasına sebep oluyor" diye konuştu.

Hülya K. ORUÇOĞLU