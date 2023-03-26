Çılgın projeler korkutuyor! Bu neyin hazırlığı?

Teknoloji artık sadece hayatı kolaylaştırmak için geliştirilmiyor. Yapay zeka, karanlık fabrikalar ve robotlar derken, insanlığı tehdit edecek projeler için de düğmeye basıldı.

Çin, kendisine güneşten daha sıcak 'suni güneş' yapıyor. "Enerji krizine çare" olarak pazarlanan 'yapay güneş'in perde arkası için farklı iddialar var.

KLON İNSAN ÇOK UZAK DEĞİL!

Dağlara ve uzaya dev güneş tarlaları döşendi! Depremleri tetikleyeceği söylenen HAARP projesi ile ülkelerin iklimini kontrol altına almak istiyorlar. ABD, Rusya ve Çin bu konuda gizli gizli çalışıyor.

mRNA aşısının temeli olan CRISPRR teknolojisi de korkutuyor. İsrail, ABD ve Çin insan klonlamak için yarış içinde...

ÖMER TEMUR