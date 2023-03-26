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TBMM'de gündem yoğun: Emekli maaşı artışı maddeler arasında

Meclis, yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda, en düşük emekli maaşı artışı ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi görüşülecek. Deprem Araştırma Komisyonunda, Türk Kızılay yetkilileri sunum yapacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2023 14:55, Son Güncelleme : 26 Mart 2023 14:59
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TBMM'de gündem yoğun: Emekli maaşı artışı maddeler arasında

TBMM Genel Kurulu, yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurulda, yargıda yeni düzenlemeler içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklifle, 18 yaşından küçük engelli veya ağır hasta çocuğu olan 10 yıldan az cezaya çarptırılan hükümlü annelerin cezalarının infazı 1 yıl ertelenebilecek. Bu erteleme her defasında 6 ayı geçmemek üzere 4 kez uzatılabilecek.

Konut olarak kullanılan yerlerde haciz yapılması, icra mahkemesi kararına bağlanacak.

Aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden ev eşyaları haczedilemeyecek.

İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılması yasaklanacak.

Kat mülkiyetinden kaynaklanan kiracı-ev sahibi ya da komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklarda arabulucuya başvuru zorunlu olacak.

Sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçuna ilişkin ceza, yarı oranında artırılacak.

Düzenlemeyle, uyuşturucu kullananlara uygulanacak tedavi veya denetimli serbestlik tedbirlerinin uzatma süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılacak.

Uyuşturucu madde bağımlısı hükümlülerin cezaevlerinde tedavi ve rehabilitasyona katılmaları zorunlu hale getirilecek.

Göçmen kaçakçılığı için verilen cezanın alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

- Komisyonların gündemi

Plan ve Bütçe Komisyonu pazartesi günü toplanacak. Toplantıda, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılmasını, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

KİT Komisyonunun yarın ve salı günkü toplantılarında, komisyonun 2017-2018 ve 2019-2020 raporlarına, CHP Grubu'nca yapılan itirazlar ele alınacak.

Deprem Araştırma Komisyonunun yarınki toplantısında, Türk Kızılay, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri sunum yapacak.

Komisyonun salı günkü toplantısında ise Karayolları Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, Türk Telekom Anonim Şirketi, Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi ile Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi yetkilileri sunum yapacak.

Bu arada, TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda partililere hitap edecek.

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