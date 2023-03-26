Depremin vurduğu iki ilde ders zili yarın çalacak
Depremin vurduğu iki ilde ders zili yarın çalacak
Sahte rapor alıp tatile gitti; 15 yıla kadar hapsi isteniyor
Sahte rapor alıp tatile gitti; 15 yıla kadar hapsi isteniyor
Sıcaklıklar düşecek: Kar geri geliyor
Sıcaklıklar düşecek: Kar geri geliyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Bir inat uğruna 125 milyon TL çöp oldu!
Bir inat uğruna 125 milyon TL çöp oldu!
Bankalardan ihtiyaç kredisine sert fren
Bankalardan ihtiyaç kredisine sert fren
Dünya devleri sallanıyor! 'Altın'dan iflas endişesi çıktı
Dünya devleri sallanıyor! 'Altın'dan iflas endişesi çıktı
İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı
İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı
Onlarca ürün ve markette indirim ve fiyat sabitleme
Onlarca ürün ve markette indirim ve fiyat sabitleme
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi
Bakan Bilgin'den 'ikramiye' açıklaması
Bakan Bilgin'den 'ikramiye' açıklaması
Yargıtay'dan 'izin ücreti' kararı
Yargıtay'dan 'izin ücreti' kararı
'Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi de sürdüreceğiz'
'Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi de sürdüreceğiz'
Muharrem İnce 100 bin imzayı aştı
Muharrem İnce 100 bin imzayı aştı
Bakan Nebati: Yerli ve katma değerli üretimi artırmak için çalışıyoruz
Bakan Nebati: Yerli ve katma değerli üretimi artırmak için çalışıyoruz
Bakan Soylu, hakkında çıkan iddialar sonrası açıklama yaptı
Bakan Soylu, hakkında çıkan iddialar sonrası açıklama yaptı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza yarışında son durum ne?
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza yarışında son durum ne?
Depremde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 317'ye yükseldi
Depremde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 317'ye yükseldi
Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor
Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri!
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri!
Araç muayenelerinin yaptırılmasını teşvik etmek için düzenleme yapıldı
Araç muayenelerinin yaptırılmasını teşvik etmek için düzenleme yapıldı
EPDK, OHAL kapsamındaki tüketicilerin sayaçlarını okumayı durdurdu
EPDK, OHAL kapsamındaki tüketicilerin sayaçlarını okumayı durdurdu
KDK'den işe alımda 'cinsiyet ayrımı yapılmasın' kararı
KDK'den işe alımda 'cinsiyet ayrımı yapılmasın' kararı
Depremden etkilenenlere vergi kolaylıkları sağlayan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Depremden etkilenenlere vergi kolaylıkları sağlayan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi
Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Yeme içme sektörü 30 bin lira maaşla eleman bulamıyor
Yeme içme sektörü 30 bin lira maaşla eleman bulamıyor
Türkiye'nin en genç milletvekili aday adayı oldu
Türkiye'nin en genç milletvekili aday adayı oldu
Ağıralioğlu: Bu vebale ortak olmayacağım
Ağıralioğlu: Bu vebale ortak olmayacağım
'Erdoğan'ın diploması' hakkında üniversiteden açıklama geldi
'Erdoğan'ın diploması' hakkında üniversiteden açıklama geldi
Ana sayfaHaberler Eğitim

Depremin vurduğu iki ilde ders zili yarın çalacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük hasar verdiği Malatya'nın 8 ilçesi ile Hatay'ın 7 ilçesinde eğitim öğretime yarın başlanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2023 12:35, Son Güncelleme : 26 Mart 2023 12:36
Yazdır
Depremin vurduğu iki ilde ders zili yarın çalacak

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da okulların açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda depremde hasarsız olduğu belirlenen Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol, Kale, Yazıhan ve Darende ilçelerindeki okullarda yüz yüze eğitim yarın başlayacak.

- "Konteyner kentlerde her kademede eğitime devam ediyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla 8 ilçede eğitim öğretime 27 Mart Pazartesi günü başlayacaklarını söyledi.

Belirlenen ilçelerdeki okulların sağlam olduğunu anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

"İnşallah 5 ilçemizde ise peyderpey eğitimi başlatacağız. Yeşilyurt ve Battalgazi ilçesinin köy kısımlarında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığımız bilgiye göre okullarımız sağlam, öğrencilerimiz de bir yere gitmemiş, inşallah onları da önümüzdeki hafta itibarıyla planlayarak yavaş yavaş kademe kademe açmaya başlayacağız. Yeşilyurt merkezde özellikle okullarımızın hasar durumları var veya sağlam okullarda vatandaşlarımız kalıyor. Onlar için de konteynerler üzerinden eğitimlerimize başlayacağız ki şu an zaten konteyner kentlerimizde anaokulundan tutun 12. sınıf öğrencilerine kadar tüm kademelerde eğitim veriyoruz. Konteyner kentlerde okul öncesinden başlayıp lise son sınıfa kadar her kademede eğitime devam ediyoruz. Bunun sayısını inşallah arttırmaya çalışacağız."

Özdemir, büyük bir felaket yaşadıklarını hatırlatarak, kent merkezindeki sağlam okullarda kalan vatandaşların bulunduğunu ifade etti.

- "Öğretmen arkadaşlarımıza konteyner tahsis etmeye çalışıyoruz"

Hatice Özdemir, şunları kaydetti:

"Sağlam binalarımızda yüz yüze eğitimlere başlıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı aradık Arapgir ve Arguvan'da öğretmen arkadaşlarımızın birçoğu orada oturuyor zaten. Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda öğretmenlerimizin barınması için konteyner almıştık. Gelenlere orada barınmaları için ortam hazırlıyoruz. Kurulacak konteyner kentlerde öğretmen arkadaşlarımıza barınmaları için konteyner tahsis etmeye çalışıyoruz. Uzun soluklu bir süreç ama üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum."

Depremin vurduğu Hatay'ın 7 ilçesindeki okullarda ders zili "buruk" çalacak

Hatay'da, afetin etkisiyle kentteki 1315 okuldan 5'i yıkıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının, 27 Mart'ta eğitimin kademeli olarak başlamasına karar verdiği Altınözü, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Reyhanlı, Payas ve Yayladığı ilçelerindeki 494 okulda hazırlıklar tamamlandı.

Hatay'ın 7 ilçesindeki öğrenciler ve öğretmenler yarın okullarda arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk, AA muhabirine, kentteki yaraların sarılmaya başlamasının ardından çadır ve konteyner kentlerde Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) açmaya başladıklarını söyledi.

Öğrencilerin eğitim hayatından geri kalmaması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Öztürk, 27 Mart'ta eğitim ve öğretimin yeniden başlayacağı 7 ilçedeki okulların hazır hale getirildiğini belirtti.

- "Öğrencilerimizi görmenin sevincini buruk şekilde yaşayacağız"

Öztürk, yaşadıkları acıları unutmaya çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"49 gün sonra öğrencilerimizi görmenin sevincini buruk şekilde yaşayacağız. Aramızdan ayrılan öğretmen ve öğrencilerimiz oldu. Okul başlarken herkes bunun acısını da yaşayacak. 6 Şubat'ta eğitim öğretim başlayacak ve öğrencilerimizle buluşacaktık. Hatta 6 Şubat'ta eğitimlerin başlayacak olması sebebiyle kente gelen öğrencilerimiz yurtlarda kalıyordu. Allah'a şükürler olsun ki; binalarımızın sağlamlığı ve güçlendirme yapılmasından dolayı yurtlardaki öğrencilerimizin hepsi burnu dahi kanamadan kurtarıldı."

Uyum sürecinde depremin izlerini silmek için de gayret edeceklerini anlatan Öztürk, kentteki diğer 8 ilçede eğitim öğretime başlama kararının Valilik tarafından verileceğini dile getirdi.

Öztürk, "Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, Hatay'da yaptığı toplantıda bundan sonraki süreci valilerimize bıraktığını duyurmuştu. Hangi ilçemizde okullarımız hazırsa tamamen olmasa dahi valilerimizin inisiyatifi doğrultusunda mahalle mahalle açılmalar devam edecek. 8 ilçemizin merkezleri çok zor, çünkü insanlar yok, herkes çadırlarda. Sağlam olsa da enkaz çalışmaları devam ettiği için o okullarımızı şu an için kullanmayı düşünmüyoruz." diye konuştu.

Düzce depremini yaşayan öğretmen, meslektaşlarıyla çadırda öğrencileri YKS'ye hazırlıyor
Düzce depremini yaşayan öğretmen, meslektaşlarıyla çadırda öğrencileri YKS'ye hazırlıyor
Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının giriş sınavı 21 Mayıs'ta yapılacak
Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının giriş sınavı 21 Mayıs'ta yapılacak
Hafta sonu yapılacak YÖKDİL'e 138 bin aday katılacak
Hafta sonu yapılacak YÖKDİL'e 138 bin aday katılacak
MEB'e bağlı okul ve kurumların kömür ihtiyacı TKİ tarafından karşılanacak
MEB'e bağlı okul ve kurumların kömür ihtiyacı TKİ tarafından karşılanacak
YÖK 'Uluslararası Araştırmacı Projeleri'ni başlatıyor
YÖK 'Uluslararası Araştırmacı Projeleri'ni başlatıyor
Bakan Özer: 8 bin 959 depremzede öğrenci yeniden memleketine nakil yaptırdı
Bakan Özer: 8 bin 959 depremzede öğrenci yeniden memleketine nakil yaptırdı

Bu Habere Tepkiniz

Bakan Akar: 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık

Bakan Akar: 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; "Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor."
İdari kararlar belli bir bölgeyi ilgilendirmesi halinde Tebligat nasıl yapılır?

İdari kararlar belli bir bölgeyi ilgilendirmesi halinde Tebligat nasıl yapılır?
Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=499053-351057-60541
Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alacak

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alacak

Adalet Bakanı Bozdağ, 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (1)

Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (1)

Ziyaretçilerimizin soruları kendi özel durumları ile ilgili olmakla birlikte, genel konuları içeren ve aynı durumda olan/olabilecek memurları da ilgilendirebilmektedir. Yazımızda bu konularla ilgili soru ve cevap değerlendirmelerimizi yapmaktayız
5510'a tabi memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanmak zorunda mıdır?

5510'a tabi memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanmak zorunda mıdır?

Memurlar, borçlanma kapsamında olan sürelerini isterlerse kısmi olarak yapabilirler.
Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te

Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
YÖK'ten 40 uygulamalı ön lisans programına yönelik ALES muafiyet kararı!

YÖK'ten 40 uygulamalı ön lisans programına yönelik ALES muafiyet kararı!

Yükseköğretim Kurulu, 40 ön lisans programında ilgili uygulama alanında en az 4 yıl mesleki tecrübesi olanların ALES'ten muaf olarak meslek yüksekokullarının öğretim görevlisi kadrolarına başvurabilmeleri için karar aldı.
KPSS 2023/4 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2023/4 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması'na ilişkin tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan Kılavuz ile Milli Eğitim Bakanlığı'na 5 bin personel alımı yapılacak.
45 bin öğretmen atamasında atama takvimi ve kontenjan dağılımı netleşti

45 bin öğretmen atamasında atama takvimi ve kontenjan dağılımı netleşti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını bugün itibarıyla ilan ettiklerini duyurdu. Özer, öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 24 nisan 2023
Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Kovid-19 artık bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, 3 yıllık sürede virüs yapısı değişikliğe uğradı ve ağır hastalık oluşturma ihtimali azaldı." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 mart 2023
DOSAB Kavşağı düğümü de çözülüyor

DOSAB Kavşağı düğümü de çözülüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım yatırımlarına yıllardır konuşulan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı bağlantı yollarını da ekledi.