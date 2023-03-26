Depremin vurduğu iki ilde ders zili yarın çalacak
Depremin vurduğu iki ilde ders zili yarın çalacak
Sahte rapor alıp tatile gitti; 15 yıla kadar hapsi isteniyor
Sahte rapor alıp tatile gitti; 15 yıla kadar hapsi isteniyor
Sıcaklıklar düşecek: Kar geri geliyor
Sıcaklıklar düşecek: Kar geri geliyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Bir inat uğruna 125 milyon TL çöp oldu!
Bir inat uğruna 125 milyon TL çöp oldu!
Bankalardan ihtiyaç kredisine sert fren
Bankalardan ihtiyaç kredisine sert fren
Dünya devleri sallanıyor! 'Altın'dan iflas endişesi çıktı
Dünya devleri sallanıyor! 'Altın'dan iflas endişesi çıktı
İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı
İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı
Onlarca ürün ve markette indirim ve fiyat sabitleme
Onlarca ürün ve markette indirim ve fiyat sabitleme
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi
Bakan Bilgin'den 'ikramiye' açıklaması
Bakan Bilgin'den 'ikramiye' açıklaması
Yargıtay'dan 'izin ücreti' kararı
Yargıtay'dan 'izin ücreti' kararı
'Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi de sürdüreceğiz'
'Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi de sürdüreceğiz'
Muharrem İnce 100 bin imzayı aştı
Muharrem İnce 100 bin imzayı aştı
Bakan Nebati: Yerli ve katma değerli üretimi artırmak için çalışıyoruz
Bakan Nebati: Yerli ve katma değerli üretimi artırmak için çalışıyoruz
Bakan Soylu, hakkında çıkan iddialar sonrası açıklama yaptı
Bakan Soylu, hakkında çıkan iddialar sonrası açıklama yaptı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza yarışında son durum ne?
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza yarışında son durum ne?
Depremde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 317'ye yükseldi
Depremde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 317'ye yükseldi
Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor
Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri!
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri!
Araç muayenelerinin yaptırılmasını teşvik etmek için düzenleme yapıldı
Araç muayenelerinin yaptırılmasını teşvik etmek için düzenleme yapıldı
EPDK, OHAL kapsamındaki tüketicilerin sayaçlarını okumayı durdurdu
EPDK, OHAL kapsamındaki tüketicilerin sayaçlarını okumayı durdurdu
KDK'den işe alımda 'cinsiyet ayrımı yapılmasın' kararı
KDK'den işe alımda 'cinsiyet ayrımı yapılmasın' kararı
Depremden etkilenenlere vergi kolaylıkları sağlayan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Depremden etkilenenlere vergi kolaylıkları sağlayan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi
Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Yeme içme sektörü 30 bin lira maaşla eleman bulamıyor
Yeme içme sektörü 30 bin lira maaşla eleman bulamıyor
Türkiye'nin en genç milletvekili aday adayı oldu
Türkiye'nin en genç milletvekili aday adayı oldu
Ağıralioğlu: Bu vebale ortak olmayacağım
Ağıralioğlu: Bu vebale ortak olmayacağım
'Erdoğan'ın diploması' hakkında üniversiteden açıklama geldi
'Erdoğan'ın diploması' hakkında üniversiteden açıklama geldi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sahte rapor alıp tatile gitti; 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Konya'da özel bir rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist olarak çalışan Sait U. (37), hastaneye gitmeden 4 gün iş göremez raporu alıp, tatile gitti. Durumdan şüphelenen iş yeri sahibi Mehmet Evrim de, Sait U.'nun hastaneye rapor almaya hiç gitmediğini ve Mersin'de plajda çekilmiş fotoğraflarını tespit edince, suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından yapılan soruşturmanın ardından Sait U., 15 yıla kadar, raporu düzenleyen doktor Ömer Tayyip Ç. ve tanıdığı hemşire Esra T., 11'er yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mart 2023 12:12, Son Güncelleme : 26 Mart 2023 12:16
Yazdır
Sahte rapor alıp tatile gitti; 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Özel bir rehabilitasyon merkezinde çalışan Sait U., geçen yıl temmuz ayında merkezin sahibi Mehmet Evrim'i arayarak hasta olduğunu, işe gelemeyeceğini söyledi. Ardından'da Evrim'e 4 gün iş göremezlik raporu gönderdi. Mehmet Evrim de, raporun 4 gün olması, hastane veya eve ziyarete gelme teklifini Sait U.'nun kabul etmemesinden şüphelenip, konuyu araştırmaya başladı. Evrim, çalışanı Sait U.'nun raporun düzenlendiği Çumra Devlet Hastanesi'ne hiç gitmediğini, o tarihte de Mersin'de plajda çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını belirledi. Bunun üzerine önce Çumra Kaymakamlığı'na sonra da Çumra Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kaymakamlık ve savcılık soruşturmaya izin vermedi. Evrim, daha sonra Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İtirazın kabul olması üzerine de Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Sait U.'nun işine de son verildi.

'SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında hemşire Esra T., doktor Ömer Tayyip Ç. ile Sait U.'nun ifadelerine başvurdu. Fizyoterapist Sait U., ifadesinde, "Olay günü yoğun ishal ve kusma şikayetim vardı. Koronavirüs olabileceğimden şüphelenerek durumu iş yeri sahibime ilettim. İş yerime de gidemeyeceğimden dolayı arkadaşım hemşire Esra'yı aradım. O, bana hastaneye gelmemi söyledi. Ben de onun da koronavirüs olabileceğini hastaneye gelmeyeceğimi, 3-4 günlük rapor almam gerektiğini söyledim. O da doktorla görüşeceğini, yine de koronavirüs testi yaptırmamı söyledi. 1 saat sonra Esra, benim adıma düzenlenen raporun fotoğrafını bana gönderdi. Bu süre içinde de iyileştiğim için test yaptırmadım. Herhangi bir sağlık kuruluşuna da gitmedim. Raporun bitiminde de iş yerime gittim ve 4 gün daha çalıştım. Maaşımı alamayınca ihtar çektim. Sonra iş yeri sahibimin savcılığa başvurduğunu öğrendim. Bu yaptığım eylemin suç olduğunu bilmiyordum." dedi.

SUÇU BİRBİRLERİNE ATTILAR

Doktor Ömer Tayyip Ç. İfadesinde, "Olay günü Çumra Devlet Hastanesi'nde nöbetim vardı. Sait U.'yu tanımıyorum. Olay günü ve sonrasında da görmedim. Böyle bir hastayı asla muayene etmedim ve rapor düzenlemedim. Durumu da hastaneden öğrendim. Hemşire Esra'nın eşi ile Sait U.'nun arkadaşlıkları olması nedeniyle raporu kendisi düzenleyerek Sait U.'ya gönderdiğini bana söyledi" dedi.

Hemşire Esra T., ise, "Görevli olduğum gün eşimin arkadaşı Sait U., beni arayarak 4 günlük raporun lazım olduğunu söyledi. Ben de doktor Ömer Tayyip Ç. ile görüşüp olur vermesiyle Sait U.'nun girişini yapıp 4 günlük rapor hazırladım. Doktor Ömer Tayyip Ç.'nin bilgisi dahilinde de kaşesini kullandım. Fotoğrafını da Sait U.'ya gönderdim. Raporu kaşeledikten sonra da doktora bilgi vermedim. Çünkü verilen rapor, doktorun cep telefonuna mesaj olarak gidiyordu" diye ifade verdi.

GÖRÜNTÜ VE SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturma kapsamında hastanedeki görüntü ve sesli güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde hemşire Esra T.'nin bir arkadaşına raporun lazım olduğunu söylediği, doktor Ömer Tayyip Ç.'nin ise "Veririm olur" dediği tespit edildi. Görüntüler aracılığıyla Sait U.'nun o gün hastanede olmadığı saptandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan alınan raporda da Sait U.'nun olay günü Esra T.'yi 3 kez telefonla aradığı ve baz istasyonu sinyallerine göre de Mersin'de olduğu belirlendi.

DAVA AÇILDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonucunda 16 Şubat 2023 tarihinde hazırladığı iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Hazırlanan iddianamede fizyoterapist Sait U.'nun hastaneye gitmeden burada çalışan tanıdığı vasıtasıyla sağlık raporu aldığı, olay günü Mersin'de olduğu baz kayıtlarıyla tespit edildiği, şüphelinin de hastaneye gitmeden rapor aldığını kabul ettiğini, raporu iş yerine verdiğini, rapor gereği SGK tarafından 369,51 TL iş göremezlik ücreti ödendiğinin tespit edildiğine yer verildi. İddianamede, Sait U.'nun iş göremezlik raporu karşılığı SGK'dan altığı ücret nedeniyle kamu kurumunu zarara uğrattığı için 'dolandırıcılık' ve alınan rapor nedeniyle de 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliğine iştirak' suçlarını işlediği için 15 yıla kadar hapis, doktor Ömer Tayyip Ç. ve hemşire Esra T'nin de 'görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından 11'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi. Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. 3 kişi, 5 Eylül 2023'te yargılanmaya başlayacak.

'RAPOR ALDIĞI GÜN PLAJDA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARI VARDI'

Personeli ve 2 sağlık çalışanının usulsüzlüğünü ortaya çıkarttığını belirten Mehmet Evrim, şunları söyledi:

"Personelim beni aradı 'Çumra Devlet Hastanesi'ndeyim serum yapıyorlar.' dedi. Ben de 'Hemen geliyorum' dedim. 'Gelmene gerek yok burada bakılıyor' dedi. 'Ziyaret edeyim seni' dedim. Hastaneden sonra evine geçeceğini söyledi. 'Tamam evine gelirim' dedim. 1 saat sonra beni arayıp hala hastanede olduğunu söyledi. Birkaç saat sonra arayıp 'Ben 4 gün rapor aldım' dedi. Durumdan şüphelendim. Kamera kayıtlarına bakıldığında hastanın oraya hiç gelmediği belirlendi. Sosyal medya hesaplarında da rapor aldığı gün plajda pozları vardı. Biz de bunu ispat ettik ve şikayetçi olduk. Önce Çumra Kaymakamlığı'ndan soruşturmaya izin verilmedi. İlçe savcılığı da izin vermeyince Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurduk. İtirazlarımız kabul oldu ve dava açıldı. Ben hepsinden şikayetçi oldum. Hiç kimse böyle şeyler yapmasın. Herkes görevini yapsın."

Depremzedelerin kaldığı çadırda yangın: 2'si ağır 3 yaralı
Depremzedelerin kaldığı çadırda yangın: 2'si ağır 3 yaralı
Yozgat'ta istinat duvarı çöktü: 11 araç ezildi
Yozgat'ta istinat duvarı çöktü: 11 araç ezildi
Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Mevzuata aykırı istifleme yaparak depremde bir kişinin ölümüne neden olan sanık hakkında dava
Mevzuata aykırı istifleme yaparak depremde bir kişinin ölümüne neden olan sanık hakkında dava
Konya'da doğal gazdan zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Konya'da doğal gazdan zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Depremde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 317'ye yükseldi
Depremde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 317'ye yükseldi

Bu Habere Tepkiniz

Bakan Akar: 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık

Bakan Akar: 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; "Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor."
İdari kararlar belli bir bölgeyi ilgilendirmesi halinde Tebligat nasıl yapılır?

İdari kararlar belli bir bölgeyi ilgilendirmesi halinde Tebligat nasıl yapılır?
Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=499053-351057-60541
Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alacak

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alacak

Adalet Bakanı Bozdağ, 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (1)

Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (1)

Ziyaretçilerimizin soruları kendi özel durumları ile ilgili olmakla birlikte, genel konuları içeren ve aynı durumda olan/olabilecek memurları da ilgilendirebilmektedir. Yazımızda bu konularla ilgili soru ve cevap değerlendirmelerimizi yapmaktayız
5510'a tabi memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanmak zorunda mıdır?

5510'a tabi memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanmak zorunda mıdır?

Memurlar, borçlanma kapsamında olan sürelerini isterlerse kısmi olarak yapabilirler.
Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te

Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
YÖK'ten 40 uygulamalı ön lisans programına yönelik ALES muafiyet kararı!

YÖK'ten 40 uygulamalı ön lisans programına yönelik ALES muafiyet kararı!

Yükseköğretim Kurulu, 40 ön lisans programında ilgili uygulama alanında en az 4 yıl mesleki tecrübesi olanların ALES'ten muaf olarak meslek yüksekokullarının öğretim görevlisi kadrolarına başvurabilmeleri için karar aldı.
KPSS 2023/4 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2023/4 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması'na ilişkin tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan Kılavuz ile Milli Eğitim Bakanlığı'na 5 bin personel alımı yapılacak.
45 bin öğretmen atamasında atama takvimi ve kontenjan dağılımı netleşti

45 bin öğretmen atamasında atama takvimi ve kontenjan dağılımı netleşti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını bugün itibarıyla ilan ettiklerini duyurdu. Özer, öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 24 nisan 2023
Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Kovid-19 artık bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, 3 yıllık sürede virüs yapısı değişikliğe uğradı ve ağır hastalık oluşturma ihtimali azaldı." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 mart 2023
DOSAB Kavşağı düğümü de çözülüyor

DOSAB Kavşağı düğümü de çözülüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım yatırımlarına yıllardır konuşulan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı bağlantı yollarını da ekledi.