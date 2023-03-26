İstanbul'u kana bulayacaktı! Teröristten şifreli mesaj

Depremin vurduğu iki ilde ders zili yarın çalacak
Depremin vurduğu iki ilde ders zili yarın çalacak
Sahte rapor alıp tatile gitti; 15 yıla kadar hapsi isteniyor
Sahte rapor alıp tatile gitti; 15 yıla kadar hapsi isteniyor
Sıcaklıklar düşecek: Kar geri geliyor
Sıcaklıklar düşecek: Kar geri geliyor
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Bir inat uğruna 125 milyon TL çöp oldu!
Bir inat uğruna 125 milyon TL çöp oldu!
Bankalardan ihtiyaç kredisine sert fren
Bankalardan ihtiyaç kredisine sert fren
Dünya devleri sallanıyor! 'Altın'dan iflas endişesi çıktı
Dünya devleri sallanıyor! 'Altın'dan iflas endişesi çıktı
İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı
İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı
Onlarca ürün ve markette indirim ve fiyat sabitleme
Onlarca ürün ve markette indirim ve fiyat sabitleme
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi
Bakan Bilgin'den 'ikramiye' açıklaması
Bakan Bilgin'den 'ikramiye' açıklaması
Yargıtay'dan 'izin ücreti' kararı
Yargıtay'dan 'izin ücreti' kararı
'Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi de sürdüreceğiz'
'Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi de sürdüreceğiz'
Muharrem İnce 100 bin imzayı aştı
Muharrem İnce 100 bin imzayı aştı
Bakan Nebati: Yerli ve katma değerli üretimi artırmak için çalışıyoruz
Bakan Nebati: Yerli ve katma değerli üretimi artırmak için çalışıyoruz
Bakan Soylu, hakkında çıkan iddialar sonrası açıklama yaptı
Bakan Soylu, hakkında çıkan iddialar sonrası açıklama yaptı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza yarışında son durum ne?
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza yarışında son durum ne?
Depremde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 317'ye yükseldi
Depremde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 317'ye yükseldi
Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor
Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri!
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri!
Araç muayenelerinin yaptırılmasını teşvik etmek için düzenleme yapıldı
Araç muayenelerinin yaptırılmasını teşvik etmek için düzenleme yapıldı
EPDK, OHAL kapsamındaki tüketicilerin sayaçlarını okumayı durdurdu
EPDK, OHAL kapsamındaki tüketicilerin sayaçlarını okumayı durdurdu
KDK'den işe alımda 'cinsiyet ayrımı yapılmasın' kararı
KDK'den işe alımda 'cinsiyet ayrımı yapılmasın' kararı
Depremden etkilenenlere vergi kolaylıkları sağlayan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Depremden etkilenenlere vergi kolaylıkları sağlayan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi
Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Yeme içme sektörü 30 bin lira maaşla eleman bulamıyor
Yeme içme sektörü 30 bin lira maaşla eleman bulamıyor
Türkiye'nin en genç milletvekili aday adayı oldu
Türkiye'nin en genç milletvekili aday adayı oldu
Ağıralioğlu: Bu vebale ortak olmayacağım
Ağıralioğlu: Bu vebale ortak olmayacağım
'Erdoğan'ın diploması' hakkında üniversiteden açıklama geldi
'Erdoğan'ın diploması' hakkında üniversiteden açıklama geldi
Ana sayfaHaberler Terör

İstanbul'u kana bulayacaktı! Teröristten şifreli mesaj

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki askeri harekatları sırasında geçiş noktalarına mayınlı tuzaklama faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen ve keşif yapmak için geldiği İstanbul'da sahte kimlikle yakalanan terörist Mehdi Mıhçı hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2023 12:23, Son Güncelleme : 26 Mart 2023 12:25
Yazdır
İstanbul'u kana bulayacaktı! Teröristten şifreli mesaj

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın silahlı yapılanması, örgütün her alanda görev yapabilecek kişileri seçip siyasi ve askeri anlamda uzun süre profesyonel eğitim verdiği sözde "özel kuvvetler" adı altındaki birimi ve bu eğitimin devrelerine yer verildi.

Örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, "Xalit Seydo Botan Gewer Gever" kod adlı sanık Mehdi Mıhçı'nın örgütten aldığı talimatla inisiyatif alarak sansasyonel nitelikte eylem yapabileceği değerlendirilen yapılanma içerisinde faaliyet gösterdiği aktarılan iddianamede, Mıhçı'nın 2015-2016 yıllarında sözde özel kuvvetler birimi Pozantı şehitleri devresinde temel devre eğitimini alarak metropollere fedai tarzda eylem yapmak amacıyla bekletilen hazır kadrolardan olduğu yönünde istihbarı bilgiler elde edilmesi nedeniyle hakkında soruşturmaya başlandığı bildirildi.

Sanık Mehdi Mıhçı'nın 2014 yılında PKK/KCK silahlı terör örgütüne katıldığı, kendisine örgüt içerisinde gizliliği sağlamak amacıyla "Botan Gever Xalit Seydo" kod adının verildiği aktarılan iddianamede, silahlı ve ideolojik eğitim alan sanığın örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu ve örgüt üyesi olarak faaliyetlerine başladığı belirtildi.

İddianamede, sanığın eğitim sonrası Irak'ın kuzeyi içerisinde farklı yerlerde bulunan sözde "özel kuvvetler" olarak metropollere fedai tarzı eylem yapmak amacıyla bekletilen hazır kadrolarda görevlendirildiği, bu taburlarda silahlı terör örgütünün emir ve talimatları doğrultusunda terör faaliyetlerinde bulunduğu anlatıldı.

Sanığın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sınırlarını, vatandaşlarını ve bekasını korumak için, Irak'ın kuzeyindeki askeri harekatları sırasında geçiş noktalarına mayınlı tuzaklama faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi.

Sahte kimlikle Ağrı üzerinden Türkiye'ye gelen sanığın, işbirlikçi Mahmut Kaplan'a ulaşıp şifreli mesaj olan "Bana 500 top kumaş lazım" dediği, Kaplan'ın "270 top var" yanıtını vermesi üzerine irtibat kurdukları aktarılan iddianamede, sanığın Kaplan sayesinde saklandığı ve keşif çalışması için kalabalık yerleri araştırdığı vurgulandı.

İddianamede, araştırmalar sonucunda Mıhçı'nın PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey elebaşlarından Murat Karayılan ile birlikte aynı karede yer aldığı, hakkındaki ifadelere göre örgütün sözde "özel kuvvetler" yapılanması içerisinde yönetici konumunda olabileceğine dair kuvvetli şüphenin bulunduğu ifade edildi.

Mıhçı'nın 7 Ağustos 2022'de Fatih'teki bir kafede yakalandığı ve sahte kimlik ibraz ettiği, Kağıthane'nin Çağlayan Mahallesi'ndeki bir pansiyonda kayıtsız olarak kaldığı, tabelası bulunmayan pansiyonun özellikle bilen bir şahıs tarafından yönlendirilmek ve tarif edilmek suretiyle bulunabilecek yer olduğu belirtildi.

İddianamede, sanık Mıhçı'ya, İstanbul'da gerçekleştirmeyi planladığı eylemin finansmanı için Irak'ta ilişkili olduğu şahıslar tarafından yüklü miktarda para gönderilmiş ve Mıhçı'nın bu parayı sanık Kaplan'ın kontrolüne vermiş olabileceği değerlendirmeleri üzerine sanıklarla bağlantılı çeşitli adreslerde yapılan aramalar sonucunda 20 bin avro para bulunduğu kaydedildi.

Sanık Kaplan'ın ifadesine göre, Mıhçı'nın, kendisine "Üzerimde yüklü miktar para var. Şu an için bu parayı saklayacak yerim yok. Sende kalması daha iyi olacak." diyerek 20 bin avroyu yapacağı işlerde lazım olacağından geri almak üzere kendisine verdiği ve keşif çalışmalarında yardımcı olmasını istediği bildirilen iddianamede, 20 bin avronun Mıhçı'nın planladığı eylemin finansmanı için Irak'ta ilişkili olduğu şahıslar tarafından Fatih'teki bir döviz bürosuna gönderildiği, Mıhçı'nın parayı 27 Ağustos'ta sahte kimlikle teslim aldığı kaydedildi.

İddianamede, sanık Mahmut Kaplan'ın ifadesinde örgütün ideolojisini benimsediğine dair beyanda bulunduğu, "Azad" kod adlı bir şahsa örgütün kırsal yapılanmasına katılmak istemediğini ancak şehirde yardımcı olabileceğini söylediği ve ikametinde ruhsatsız tabanca ele geçirildiği belirtilerek, sanığın Mıhçı ile şifreli yöntem kullanarak İstanbul'da sabotaj eylemi gerçekleştirmeye müsait konum arama çabasında işbirlikçi faaliyeti yürüttüğü ifade edildi.

Her iki sanığın da savunmasını etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle verdiği kaydedilen iddianamede, sanık Mıhçı'nın "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıl 3 aydan 43 yıl 1 ay 15 güne kadar, sanık Mahmut Kaplan'ın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından 9 yıldan 19 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına 10 Mayıs'ta başlanacak.

Aksaray'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalanarak cezaevine gönderildi
Aksaray'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalanarak cezaevine gönderildi
'Askeri casuslukta kumpas' sanıklarından 32'sinin cezaları Yargıtay'ca onandı
'Askeri casuslukta kumpas' sanıklarından 32'sinin cezaları Yargıtay'ca onandı
PKK helikopterinden McGurk çıktı
PKK helikopterinden McGurk çıktı
FETÖ, Deniz Kuvvetlerine böyle sızmış: 10 sınavda 'kodlama' çıktı
FETÖ, Deniz Kuvvetlerine böyle sızmış: 10 sınavda 'kodlama' çıktı
Edirne sınırında 5'i FETÖ, 1'i PKK mensubu 20 kişi yakalandı
Edirne sınırında 5'i FETÖ, 1'i PKK mensubu 20 kişi yakalandı
FETÖ'cülerden küstah tehdit
FETÖ'cülerden küstah tehdit

Bu Habere Tepkiniz

Bakan Akar: 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık

Bakan Akar: 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; "Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor."
İdari kararlar belli bir bölgeyi ilgilendirmesi halinde Tebligat nasıl yapılır?

İdari kararlar belli bir bölgeyi ilgilendirmesi halinde Tebligat nasıl yapılır?
Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=499053-351057-60541
Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alacak

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alacak

Adalet Bakanı Bozdağ, 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (1)

Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (1)

Ziyaretçilerimizin soruları kendi özel durumları ile ilgili olmakla birlikte, genel konuları içeren ve aynı durumda olan/olabilecek memurları da ilgilendirebilmektedir. Yazımızda bu konularla ilgili soru ve cevap değerlendirmelerimizi yapmaktayız
5510'a tabi memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanmak zorunda mıdır?

5510'a tabi memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanmak zorunda mıdır?

Memurlar, borçlanma kapsamında olan sürelerini isterlerse kısmi olarak yapabilirler.
Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te

Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
YÖK'ten 40 uygulamalı ön lisans programına yönelik ALES muafiyet kararı!

YÖK'ten 40 uygulamalı ön lisans programına yönelik ALES muafiyet kararı!

Yükseköğretim Kurulu, 40 ön lisans programında ilgili uygulama alanında en az 4 yıl mesleki tecrübesi olanların ALES'ten muaf olarak meslek yüksekokullarının öğretim görevlisi kadrolarına başvurabilmeleri için karar aldı.
KPSS 2023/4 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2023/4 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması'na ilişkin tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan Kılavuz ile Milli Eğitim Bakanlığı'na 5 bin personel alımı yapılacak.
45 bin öğretmen atamasında atama takvimi ve kontenjan dağılımı netleşti

45 bin öğretmen atamasında atama takvimi ve kontenjan dağılımı netleşti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını bugün itibarıyla ilan ettiklerini duyurdu. Özer, öğretmen ataması için ön başvuruların 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacağını, atamaların ise 8 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 24 nisan 2023
Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Kovid-19 artık bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, 3 yıllık sürede virüs yapısı değişikliğe uğradı ve ağır hastalık oluşturma ihtimali azaldı." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 mart 2023
DOSAB Kavşağı düğümü de çözülüyor

DOSAB Kavşağı düğümü de çözülüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım yatırımlarına yıllardır konuşulan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı bağlantı yollarını da ekledi.