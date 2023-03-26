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6 çocuğu var, kimliği yok

Ağrılı 70 yaşındaki Makbule Işık'ın 6 çocuğu var ama bir kimliği yok. Doğduktan sonra ailesi tarafından nüfusa kaydı yaptırılmadığı için Muş'un Bulanık ilçesinde Hüseyin Aktaş ile dini nikahla evlendirilen Makbule Işık'ın dünyaya getirdiği çocukları kumasının üzerine yazdırıldı. Hastalandığında kumasının kimliğiyle tedavisi yaptırılan Makbule Işık, "Çocuklarımın kimliğinde anne yerinde benim ismim yazsın. Ben bu dünyada var olmak istiyorum" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mart 2023 13:24, Son Güncelleme : 26 Mart 2023 14:08
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Ağrı'da yaşayan Ayşen-Hamit Işık çiftinin 15 çocuğundan 9'uncusu olarak dünyaya gelen Makbule Işık'ın nüfusa kaydı yaptırılmadı. Nüfus cüzdanı olmadığı için okula da gidemeyen Makbule Işık, evlilik çağına gelince ailesi tarafından Muş'un Bulanık ilçesinde yaşayan Hüseyin Aktaş'la dini nikahla evlendirildi.

Bulanık'a gelin giden Makbule Işık'ın kimliği olmadığı için eşi Hüseyin Aktaş, resmi nikahı ikinci eşine yaptırdı. Makbule Işık'ın dünyaya getirdiği 6 çocuğu da nüfusta resmi nikahlı kumasının üzerine kaydettirildi. Hastalandığında kumasının ya da yakınlarının kimliğiyle tedavisi yaptırılan Makbule Işık, zor bir yaşam sürdü.

Ağabeyi Kemal Işık (sağda) ile yeğenlerini ziyarete geldiği Ağrı'da, kimlik çıkarmak isteyen Makbule Işık'a nüfus kaydı olmadığı gerekçesiyle olumsuz cevap verildi. Diğer kardeşlerinin kimliğinin babası vefat etmeden önce çıkarıldığını anlatan Makbule Işık, büyük sıkıntılar çektiğini söyledi. Türkçe bilmediği için yeğeni Celal'in (solda) tercümanlık ettiği Işık, "70 yaşındayım. 6 tane çocuğum var. Kocam ile dini nikahla evlendik. Çocuklarım kocamın ikinci eşi olan kumamın üzerine kaydedildi.

Ben istiyorum ki kimliğim olsun. Şimdiye kadar çok büyük sıkıntılar çektim. Hep kumamın ya da başkalarının kimliğini kullanmak zorunda kaldım. Kimliğim yok diye doktora gidemiyorum. Tedavi olamıyorum. Oy kullanamıyorum. Hiçbir şeyden faydalanamıyorum. Yaşayan bir ölü gibiyim. Varlığım ve yokluğum belli değil. Çocuklarıma annelik bile edemedim. Ben bir an önce kimliğimin çıkarılmasını istiyorum. Çocuklarımın kimliğinde anneleri olarak benim ismim yazılsın istiyorum" diye konuştu.

9'u kız, 6'sı erkek 15 çocuklu bir ailenin evladı olduğunu anne adının Ayşen, baba adının da Hamit olduğunu söyleyen Makbule Işık, bütün bunları anlatmasına rağmen kendisine kimlik verilmediğini belirtti.

'KARDEŞİM MAĞDUR, HASTANEYE BİLE GÖTÜREMİYORUZ
Ağrı'ya ziyaretine gelen kardeşi Makbule'nin çok mağdur olduğunu ifade eden ağabeyi Kemal Işık (83), şunları söyledi:

"Kız kardeşim evlenme çağına gelince babam dini nikah ile elendirdi. 6 tane çocukları oldu. Çocukları kumasının üzerine kaydedildi. Şimdi kimliği olmadığı için hiçbir şey yapamıyor. Şimdiye kadar hep başkalarının kimliği üzerinde doktora gidip geliyordu. Çok mağdur durumda. Şimdiye kadar defalarca nüfus müdürlüklerine başvuru yaptık ama olmadı. Muş'ta da Ağrı'da da kimlik alamadık. Çok eski dönemlerde bizler köyde yaşıyorduk. O yüzden doğunca babam kardeşimi kütüğe kaydetmedi. Biz de ihmal ettik. Babam ve annem vefat edince de kütüğe kaydı yapılmadı ve o gün bu gündür bu şekilde geldi. Hastaneye götüremiyoruz, tedavi olamıyor. Hiçbir haktan faydalanamıyor. Çocukları ile kalıyordu. Ağrı'ya misafirliğe gelmişti. Ben de gitmesine izin vermedim. Şu an ben ve yeğenlerim ilgileniyoruz. Bir an önce kimliğinin çıkmasını istiyoruz."

Halasının kimliğini çıkarmak için yaptıkları girişimlerin hep sonuçsuz kaldığını belirten yeğeni Celal Işık da "Halamın kimliğinin çıkması için devlet büyüklerimizin yardımını bekliyoruz. Bu mağduriyet giderilsin. Türkçe bilmediği için kendini ifade edemiyor. Kimlik olmadığı için okula da gidememiş.

Kendisi, her vatandaş gibi oy kullanmak istiyor, haklarından faydalanmak, bir yeri ağrıdığı zaman da hastanede tedavi olmak istiyor. Ama olmuyor, yapamıyor. Kimliği olmadığı için özel hastaneye bile götüremiyoruz. Halamın bütün kardeşlerin kimliği var ama onun yok. Aslında 2 halamın daha çıkmamıştı. Ancak onlar dedem hayattayken eşleri ile başvuru yapıp kimliklerini çıkardı. Ama halam dini nikah ile evli olduğu için eşi de ikinci evliliği yapınca kimliği çıkmamış. Şu an hasta ve hastaneye götüremiyoruz. Bir an önce kimliğinin çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.

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