6 çocuğu var, kimliği yok
Ağrılı 70 yaşındaki Makbule Işık'ın 6 çocuğu var ama bir kimliği yok. Doğduktan sonra ailesi tarafından nüfusa kaydı yaptırılmadığı için Muş'un Bulanık ilçesinde Hüseyin Aktaş ile dini nikahla evlendirilen Makbule Işık'ın dünyaya getirdiği çocukları kumasının üzerine yazdırıldı. Hastalandığında kumasının kimliğiyle tedavisi yaptırılan Makbule Işık, "Çocuklarımın kimliğinde anne yerinde benim ismim yazsın. Ben bu dünyada var olmak istiyorum" dedi.
Ağrı'da yaşayan Ayşen-Hamit Işık çiftinin 15 çocuğundan 9'uncusu olarak dünyaya
gelen Makbule Işık'ın nüfusa kaydı yaptırılmadı. Nüfus cüzdanı olmadığı için
okula da gidemeyen Makbule Işık, evlilik çağına gelince ailesi tarafından Muş'un
Bulanık ilçesinde yaşayan Hüseyin Aktaş'la dini nikahla evlendirildi.
Bulanık'a gelin giden Makbule Işık'ın kimliği olmadığı için eşi Hüseyin Aktaş,
resmi nikahı ikinci eşine yaptırdı. Makbule Işık'ın dünyaya getirdiği 6 çocuğu
da nüfusta resmi nikahlı kumasının üzerine kaydettirildi. Hastalandığında kumasının
ya da yakınlarının kimliğiyle tedavisi yaptırılan Makbule Işık, zor bir yaşam
sürdü.
Ağabeyi Kemal Işık (sağda) ile yeğenlerini ziyarete geldiği Ağrı'da, kimlik
çıkarmak isteyen Makbule Işık'a nüfus kaydı olmadığı gerekçesiyle olumsuz cevap
verildi. Diğer kardeşlerinin kimliğinin babası vefat etmeden önce çıkarıldığını
anlatan Makbule Işık, büyük sıkıntılar çektiğini söyledi. Türkçe bilmediği için
yeğeni Celal'in (solda) tercümanlık ettiği Işık, "70 yaşındayım. 6 tane
çocuğum var. Kocam ile dini nikahla evlendik. Çocuklarım kocamın ikinci eşi
olan kumamın üzerine kaydedildi.
Ben istiyorum ki kimliğim olsun. Şimdiye kadar çok büyük sıkıntılar çektim.
Hep kumamın ya da başkalarının kimliğini kullanmak zorunda kaldım. Kimliğim
yok diye doktora gidemiyorum. Tedavi olamıyorum. Oy kullanamıyorum. Hiçbir şeyden
faydalanamıyorum. Yaşayan bir ölü gibiyim. Varlığım ve yokluğum belli değil.
Çocuklarıma annelik bile edemedim. Ben bir an önce kimliğimin çıkarılmasını
istiyorum. Çocuklarımın kimliğinde anneleri olarak benim ismim yazılsın istiyorum"
diye konuştu.
9'u kız, 6'sı erkek 15 çocuklu bir ailenin evladı olduğunu anne adının Ayşen,
baba adının da Hamit olduğunu söyleyen Makbule Işık, bütün bunları anlatmasına
rağmen kendisine kimlik verilmediğini belirtti.
'KARDEŞİM MAĞDUR, HASTANEYE BİLE GÖTÜREMİYORUZ
Ağrı'ya ziyaretine gelen kardeşi Makbule'nin çok mağdur olduğunu ifade eden ağabeyi Kemal Işık (83), şunları söyledi:
"Kız kardeşim evlenme çağına gelince babam dini nikah ile elendirdi. 6
tane çocukları oldu. Çocukları kumasının üzerine kaydedildi. Şimdi kimliği olmadığı
için hiçbir şey yapamıyor. Şimdiye kadar hep başkalarının kimliği üzerinde doktora
gidip geliyordu. Çok mağdur durumda. Şimdiye kadar defalarca nüfus müdürlüklerine
başvuru yaptık ama olmadı. Muş'ta da Ağrı'da da kimlik alamadık. Çok eski dönemlerde
bizler köyde yaşıyorduk. O yüzden doğunca babam kardeşimi kütüğe kaydetmedi.
Biz de ihmal ettik. Babam ve annem vefat edince de kütüğe kaydı yapılmadı ve
o gün bu gündür bu şekilde geldi. Hastaneye götüremiyoruz, tedavi olamıyor.
Hiçbir haktan faydalanamıyor. Çocukları ile kalıyordu. Ağrı'ya misafirliğe gelmişti.
Ben de gitmesine izin vermedim. Şu an ben ve yeğenlerim ilgileniyoruz. Bir an
önce kimliğinin çıkmasını istiyoruz."
Halasının kimliğini çıkarmak için yaptıkları girişimlerin hep sonuçsuz kaldığını
belirten yeğeni Celal Işık da "Halamın kimliğinin çıkması için devlet büyüklerimizin
yardımını bekliyoruz. Bu mağduriyet giderilsin. Türkçe bilmediği için kendini
ifade edemiyor. Kimlik olmadığı için okula da gidememiş.
Kendisi, her vatandaş gibi oy kullanmak istiyor, haklarından faydalanmak, bir
yeri ağrıdığı zaman da hastanede tedavi olmak istiyor. Ama olmuyor, yapamıyor.
Kimliği olmadığı için özel hastaneye bile götüremiyoruz. Halamın bütün kardeşlerin
kimliği var ama onun yok. Aslında 2 halamın daha çıkmamıştı. Ancak onlar dedem
hayattayken eşleri ile başvuru yapıp kimliklerini çıkardı. Ama halam dini nikah
ile evli olduğu için eşi de ikinci evliliği yapınca kimliği çıkmamış. Şu an
hasta ve hastaneye götüremiyoruz. Bir an önce kimliğinin çıkmasını istiyoruz"
diye konuştu.