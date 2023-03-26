Yargıtay'dan kur farkı talebi davasında karar

YÖKDİL/1 soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı
YÖKDİL/1 soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı
100 bin imza için yarın son gün
100 bin imza için yarın son gün
TBMM'de gündem yoğun: Emekli maaşı artışı maddeler arasında
TBMM'de gündem yoğun: Emekli maaşı artışı maddeler arasında
Nevruz kutlamalarında dayak iddiası: 5 polise uzaklaştırma
Nevruz kutlamalarında dayak iddiası: 5 polise uzaklaştırma
Depremin vurduğu iki ilde ders zili yarın çalacak
Depremin vurduğu iki ilde ders zili yarın çalacak
Sahte rapor alıp tatile gitti; 15 yıla kadar hapsi isteniyor
Sahte rapor alıp tatile gitti; 15 yıla kadar hapsi isteniyor
Sıcaklıklar düşecek: Kar geri geliyor
Sıcaklıklar düşecek: Kar geri geliyor
Bir inat uğruna 125 milyon TL çöp oldu!
Bir inat uğruna 125 milyon TL çöp oldu!
Bankalardan ihtiyaç kredisine sert fren
Bankalardan ihtiyaç kredisine sert fren
Dünya devleri sallanıyor! 'Altın'dan iflas endişesi çıktı
Dünya devleri sallanıyor! 'Altın'dan iflas endişesi çıktı
İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı
İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı
Onlarca ürün ve markette indirim ve fiyat sabitleme
Onlarca ürün ve markette indirim ve fiyat sabitleme
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvuruları kabul edildi
Bakan Bilgin'den 'ikramiye' açıklaması
Bakan Bilgin'den 'ikramiye' açıklaması
Yargıtay'dan 'izin ücreti' kararı
Yargıtay'dan 'izin ücreti' kararı
'Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi de sürdüreceğiz'
'Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi de sürdüreceğiz'
Muharrem İnce 100 bin imzayı aştı
Muharrem İnce 100 bin imzayı aştı
Bakan Nebati: Yerli ve katma değerli üretimi artırmak için çalışıyoruz
Bakan Nebati: Yerli ve katma değerli üretimi artırmak için çalışıyoruz
Bakan Soylu, hakkında çıkan iddialar sonrası açıklama yaptı
Bakan Soylu, hakkında çıkan iddialar sonrası açıklama yaptı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza yarışında son durum ne?
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza yarışında son durum ne?
Depremde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 317'ye yükseldi
Depremde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 317'ye yükseldi
Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor
Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri!
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri!
Araç muayenelerinin yaptırılmasını teşvik etmek için düzenleme yapıldı
Araç muayenelerinin yaptırılmasını teşvik etmek için düzenleme yapıldı
EPDK, OHAL kapsamındaki tüketicilerin sayaçlarını okumayı durdurdu
EPDK, OHAL kapsamındaki tüketicilerin sayaçlarını okumayı durdurdu
KDK'den işe alımda 'cinsiyet ayrımı yapılmasın' kararı
KDK'den işe alımda 'cinsiyet ayrımı yapılmasın' kararı
Depremden etkilenenlere vergi kolaylıkları sağlayan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Depremden etkilenenlere vergi kolaylıkları sağlayan kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi
Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Yeme içme sektörü 30 bin lira maaşla eleman bulamıyor
Yeme içme sektörü 30 bin lira maaşla eleman bulamıyor
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtay'dan kur farkı talebi davasında karar

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, çeklerle yapılan ödemelerde kur farkı istenemeyeceğine hükmetti. Emsal kararla birlikte çeklerdeki yazan tutarın dışında herhangi bir fark talep edilemeyecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2023 14:08, Son Güncelleme : 26 Mart 2023 14:08
Yazdır
Yargıtay'dan kur farkı talebi davasında karar

Çek ile tahsilat yapan bir esnaf, ödeme tarihinde döviz kurundaki rekor artış sebebiyle zarar ettiğini öne sürerek, karşı taraftan kur farkını talep etti. Tahsilatı yapamayan esnaf, icra takibi başlattı. Karşı taraf icraya itiraz edince alacaklı bu kez itirazın iptalini talep etti. Mahkeme, davanın kabulüne hükmetti. Kararı davalı şirket avukatı temyiz edince devreye Yargıtay 11. Hukuk Dairesi girdi. Oy birliği ile alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Davacı alacağına dair kesilen çekle alakalı fatura bedelleri (kur farkı-kambiyo karı) ile cari hesaptan kaynaklanan alacaklarının ödemesini talep ettiğini, ancak davalının ödeme yapmadığını dile getirmiştir. Ödeme yapılmaması üzerine 3. İcra Müdürlüğü'nün sayılı icra dosyası ile icra takibi başlatıldığını, davalının takibe itiraz ettiğini iddia ederek, itirazın iptaline ve yüzde 40'tan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Dava dosyasında mevcut bulunan belgelere ve alınan bilirkişi raporlarına göre davacının davalıdan kur farkından kaynaklı 83 bin TL alacaklı bulunduğu ve faiz talebinin de yerinde olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Dava, cari hesap ve kur farkı alacağından kaynaklanan itirazın iptali istemine ilişkindir. Dosya içerisinde bulunan bilirkişi ek raporu incelendiğinde cari hesaba yönelik yapılan ve hesaplamaya esas alınan 342 bin lira davalı ödemelerinin çeklerle yapıldığı görülmektedir. Çeklerle yapılan ödemelerde kur farkı istenemeyeceği Dairemizce istikrar kazanmış uygulamalardandır. Mahkemece bu husus gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir."

Yargıtay'dan 'izin ücreti' kararı
Yargıtay'dan 'izin ücreti' kararı
TİHEK'ten İstanbul Barosuna ayrımcılık yasağını ihlalden 50 bin lira ceza
TİHEK'ten İstanbul Barosuna ayrımcılık yasağını ihlalden 50 bin lira ceza
KDK'den işe alımda 'cinsiyet ayrımı yapılmasın' kararı
KDK'den işe alımda 'cinsiyet ayrımı yapılmasın' kararı
Yeniden görülen 'Balyoz Planı' davasında karar açıklandı
Yeniden görülen 'Balyoz Planı' davasında karar açıklandı
Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 2 yıl 1 ay hapis cezası
Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 2 yıl 1 ay hapis cezası
AYM, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali istemini reddetti
AYM, 116 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali istemini reddetti

Bu Habere Tepkiniz

Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (2)

Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (2)

Ziyaretçilerimizin soruları kendi özel durumları ile ilgili olmakla birlikte, genel konuları içeren ve aynı durumda olan/olabilecek memurları da ilgilendirebilmektedir. Yazımızda bu konularla ilgili soru ve cevap değerlendirmelerimizi yapmaktayız.
Bakan Akar: 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık

Bakan Akar: 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; "Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor."
Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

Kazancımız Allah için verdiğimizdir.

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=499053-351057-60541
İdari kararlar belli bir bölgeyi ilgilendirmesi halinde Tebligat nasıl yapılır?

İdari kararlar belli bir bölgeyi ilgilendirmesi halinde Tebligat nasıl yapılır?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alacak

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alacak

Adalet Bakanı Bozdağ, 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.
Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (1)

Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (1)

Ziyaretçilerimizin soruları kendi özel durumları ile ilgili olmakla birlikte, genel konuları içeren ve aynı durumda olan/olabilecek memurları da ilgilendirebilmektedir. Yazımızda bu konularla ilgili soru ve cevap değerlendirmelerimizi yapmaktayız
5510'a tabi memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanmak zorunda mıdır?

5510'a tabi memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanmak zorunda mıdır?

Memurlar, borçlanma kapsamında olan sürelerini isterlerse kısmi olarak yapabilirler.
Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te

Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
YÖK'ten 40 uygulamalı ön lisans programına yönelik ALES muafiyet kararı!

YÖK'ten 40 uygulamalı ön lisans programına yönelik ALES muafiyet kararı!

Yükseköğretim Kurulu, 40 ön lisans programında ilgili uygulama alanında en az 4 yıl mesleki tecrübesi olanların ALES'ten muaf olarak meslek yüksekokullarının öğretim görevlisi kadrolarına başvurabilmeleri için karar aldı.
KPSS 2023/4 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2023/4 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması'na ilişkin tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan Kılavuz ile Milli Eğitim Bakanlığı'na 5 bin personel alımı yapılacak.
Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 24 nisan 2023
Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Kovid-19 artık bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, 3 yıllık sürede virüs yapısı değişikliğe uğradı ve ağır hastalık oluşturma ihtimali azaldı." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 mart 2023
İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 16 saat tok tutan 3 besin

İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 16 saat tok tutan 3 besin

İslamiyet'in en önemli doktorlarından biri olarak tanımlanan İbn-i Sina bilgi bakımından insanlığa sunduğu öğütler herkesi şaşırtıyor.