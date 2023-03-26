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Zaniolo yanıtladı: Galatasaray'ı, Fenerbahçe'ye tercih mi etti?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo, "(Galatasaray'ı, Fenerbahçe'ye tercih ettiğiniz doğru mu, ikincisi size daha fazlasını sunmuş olmasına rağmen?) Doğru ama Galatasaray benimle daha önce iletişime geçmişti ve ben onlara çoktan söz vermiştim" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2023 14:19, Son Güncelleme : 26 Mart 2023 14:19
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Zaniolo yanıtladı: Galatasaray'ı, Fenerbahçe'ye tercih mi etti?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo, Türkiye'de 5 yıl kalmayı garanti edemeyeceğini ancak sarı-kırmızılı takım için oynayacağı süre boyunca elinden gelenin en iyisini vereceğini söyledi.

Ara transfer döneminde Roma'dan Galatasaray'a gelen 23 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Zaniolo, ülkesinin yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a uzun bir röportaj verdi.

İtalya'ya bir gün dönmeyi düşünüp düşünmediği sorulan Zaniolo, "Bakın, geleceği kimse bilemez. Tabii ki Türkiye'de 5 yıl kalacağımı garanti edemem ama burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini vereceğim." yanıtını verdi.

İstanbul'daki yaşantısının çok iyi gittiğini dile getiren Zaniolo, "Futbolla yaşayan bir şehir. Taraftarlar fotoğraf ve video çekilmek istediklerinde dahi her zaman son derece nazik ve saygılılar. Stattaki atmosfer inanılmaz. Bu kadar sıcak bir ortamda oynamadım. İlk golümü attığımda uçuyormuşum gibi hissettim." ifadelerini kullandı.

Zaniolo, Galatasaray'daki hedeflerine ilişkin "Ligi kazanmak, Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek. Hepsini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray'ı, Fenerbahçe'ye tercih ettiğiniz doğru mu, ikincisi size daha fazlasını sunmuş olmasına rağmen?" şeklindeki soruyu ise Zaniolo, "Doğru ama Galatasaray benimle daha önce iletişime geçmişti ve ben onlara çoktan söz vermiştim." şeklinde yanıtladı.

Zaniolo, Serie A'da daha önce top koşturmuş Muslera, Oliveira, Mertens, Torreira, Icardi gibi oyuncularla beraber oynadığının anımsatılması üzerine, "Biz çok iyi bir antrenörü olan büyük bir takımız. Benim şansıma ki antrenörüm Okan Buruk İtalyanca da konuşuyor. Bu Galatasaray, İtalya'da oynuyor olsa, ligde Avrupa kupalarına katılacak bir yerde olur çünkü gerçekten güçlü oyunculara sahip. Size sadece benim hücumdaki partnerim Icardi'yi söylüyorum ki bugün en iyi santrforlardan biri." yorumunu yaptı.

Zaniolo, Türkiye'ye transferi sırasında hiç tereddüt etmediğini de belirterek, şunları kaydetti:

"Oynamaya geri dönmem gerekiyordu. Roma'da beraber oynadığımız Sergio Oliveira ile konuştum. O bana burada atmosferin çok iyi olduğunu, ligin rekabetçi olduğunu söyledi. Daha sonra milli takım teknik direktörü Roberto Mancini'yi aradım ve o da bana Türkiye'ye gitmemin iyi olacağını tavsiye etti, haklıydı da."

- Neden İtalya Milli Takımı'na çağrılmadı?

Zaniolo, neden İtalya Milli Takımı'na davet edilmediğiyle ilgili olarak, "Üç aydır durdurulmuş vaziyetteyim, çalışmam gerekiyor. Milli takımda yardımcı antrenör Salsano ile konuştum, o da bana sakin olmamı, takip edildiğimi ve iyi olduğumda her şeyin kendiliğinden geleceğini ifade etti. Uluslar Ligi finallerinde oynamayı isterim. Milli takımı çok önemsiyorum, İtalya'yı temsil etmekten daha güzel bir şey yok." ifadelerini kullandı.

İtalyan futbolcu, Türkiye'nin 6 Şubat'ta yaşadığı deprem felaketinin son derece yıkıcı olduğunu ancak futbolun buradaki insanları bir şekilde de olsa keyiflendirmeye yardımcı olduğunu keşfettiğini söyledi.

- Roma ile yaşadığı sorunlar

Roma ile sorunlu şekilde yollarını ayırdığı ve Romalı taraftarların "Zaniolo, Roma'ya ihanet etti" şeklinde düşündüğü hatırlatılan genç yıldız, "Bu, çok üzüldüğüm bir husus. Roma bana her şeyi verdi, ben de Roma sayesinde kazandım ve milli takıma yükseldim. Benim oğlum orada doğdu. Bu şekilde tanımlanmak tatsız bir şey." yorumunu yaptı.

İtalyan futbolcu, Roma'daki son döneminde kendisinin hata yapmadığını, gerçeklerin bir gün ortaya çıkacağını, kendisinin takımla olmasa bile antrenman yapmaya devam ettiğini, bu süreçte hemen hemen bütün takım arkadaşlarının da kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Ayrılık sürecinde sadece Bournemouth ve Galatasaray'dan teklif gelmediğini anlatan Zaniolo, İngilizlerin teklifini kabul etmediği için Roma'da takımdan dışlandığını, taraftarların da öfkelerini kendisinden çıkardığını aktardı.

Nicolo Zaniolo, Serie A'da geçen hafta oynanan başkent derbisini televizyonda izlemenin de kendisine garip hissettirdiğini kaydetti.

- "Mourinho, çok büyük bir antrenör"

Roma'da güzel anılarının da olduğunu dile getiren İtalyan oyuncu, geçen sene Feyenoord'u UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde kendisinin attığı golle yenip kupayı kazanmalarını, Roma'daki kutlamaları unutmadığını söyledi.

Zaniolo, eski takımı Roma'nın bu sezon da Feyenoord ile UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde eşleştiğinin hatırlatılması üzerine, Roma'nın Feyenoord'u kesinlikle eleyeceğini hatta UEFA Avrupa Ligi'ni de kazanabileceğini ifade etti.

Nicolo Zaniolo, eski teknik direktörü Jose Mourinho için de şu ifadeleri kullandı:

"O, çok büyük bir antrenör, harika bir insan. Beni neredeyse her zaman oynattı. Tabii ki o yıldızlarla çalışmaya alışkındı ama ben öyle değildim. 4-5 yıl daha çalışmayı isterdim ama yine de bana çok şey verdi."

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