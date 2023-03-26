2 saniyede kravat bağlıyor: 'Dünyada rakibim yok'

Giresun'un Görele ilçesinde yaşayan Sebahattin Kara, "tek hobim" dediği kravat bağlama tutkusunu rekora çeviriyor. Arkadaş çevresinin "Jet Kravatçı" olarak tanımladığı Kara, 2 saniyede kravat bağlayarak görenleri şaşkına çeviriyor.

Kravat bağlama rekorunu 2 saniyeden 1 saniyeye inerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek olduğunu söyleyen Kara, "Kravat bağlamadaki rekorum 2 saniye, yeni bulduğum teknikle bunu 1 saniyeye düşürerek kendi rekorumu kendim egale ederek Guinness Rekorlar Kitabına girmek istiyorum. Tek rakibim yine kendimim. Dünyanın hiçbir yerinde bana rakip olacak kimse yok. Hala çalışmalarıma daha hızlı olmak için devam ediyorum.

Ayrıca bağladığım kravatlarda boğulma riski de yok. Olası bir kavga anı, ya da arabada kaza anında bir yere sıkıştığında kravat kendiliğinden çözülür. Bağladığım bu kravat nereden çekilirse çekilsin çekenin elinde kalır, boğulma riski yoktur" dedi.