Kontrolden çıkan halk otobüsü durağa daldı
İstanbul Kağıthane'de kontrolden çıkan bir halk otobüsü, bir otomobile çarptıktan sonra durağa daldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mart 2023 15:58, Son Güncelleme : 26 Mart 2023 16:00
Kağıthane'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün çarptığı otomobil merdiven boşluğuna devrildi.
Şirintepe Mahallesi Akan Yıldız Sokak'ta seyir halindeki özel halk otobüsü, durağa yanaşmaya çalıştığı sırada park halindeki bir otomobile çarptı.
İETT otobüsünün çarptığı araç merdiven boşluğuna devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kimsenin yaralanmadığı kazada, iki araç ile durakta hasar oluştu.
Ekipler, kazaya karışan otomobille İETT otobüsünün olay yerinden kaldırılması amacıyla çalışma başlattı.