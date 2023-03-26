Cumhurbaşkanlığı için 4'üncü aday da belli oldu

100 bin seçmenin imzası ile Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak isteyenler için süreç devam ediyor.

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, YSK'nın verilerine göre 100 bin imzaya ulaştı.

Böylece Sinan Oğan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından 4'üncü cumhurbaşkanı adayı oldu.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Oğan, hedefinin 120 bin imza olduğunu söyledi. Oğan şu ifadeleri kullandı:

"Bu adaletsiz düzende sakın ola 100 bine ulaştık, artık imza atmamıza gerek yok demeyin zira bu zaferimizi elimizden almak için her şeyi yapacaklar. Yok imzalar mükerrer diyecekler, yok kenarı ıslanmış diyecekler yok bilmem ne diyecekler. O sebeple 120 bin sayısına ulaşana kadar devam edeceğiz."

Saat 16.02 itibariyle listenin güncel hali şöyle:

Muharrem İnce: 109 bin 745

Sinan Oğan: 102 bin 667

Muhammed Ali Fatih Erbakan 69 bin 200

Doğu Perinçek: 23 bin 776

Yakup Türkal: 2 bin 780

Erkan Trükten: 1940

Tevfik Ahmet Özal: 1311

İrfan Uzun: 1001

Halil Murat Ünver: 444

Hilmi Özden: 405

Davut Turan: 111

MUHARREM İNCE DÜN GEÇTİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dün 100 bin imzayı geçerek 3. cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvurularını kabul etmişti.

İMZA İLÇE SEÇİM KURULLARINA

Vatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor.

İMZA SAYISINA ULAŞANA PARASI İADE

100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

TEK BİR ADAY İÇİN İMZA

Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

KESİN LİSTE AY SONU

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

100 BİN İMZA ŞARTI

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.