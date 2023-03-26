Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımına ilişkin beklenen duyuru Bakan Koca tarafından yapıldı. Bakan Koca açıklamasında 42 bin 500 kişi için 2. personel alımı başvuru kılavuzlarının İŞKUR'a ve tercih kılavuzunun hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildiğini belirtti. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 2. alımların ne zaman, hangi gün yapılacağı sorgulanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 42 bin 500 personel için başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor. Kılavuz henüz yayımlanmadı.

Adaylar kılavuz yayımlanır yayımlanmaz kendilerine uygun branş ve kadrolar için ÖSYM üzerinden başvuruda bulunabilecek.



BAKAN KOCA'DAN 2. PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabı üzerinden Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı için açıklama yapan Bakan Koca şunları söyledi;

"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir.

42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Bakan Koca yaptığı yeni açıklamayla, personel alımı süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzunun İŞKUR'a ve tercih kılavuzunun hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildiğini belirtti.

Buna göre; ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrasında Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvurular başlayacak.