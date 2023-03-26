Erbaş'tan, Danimarkalılara 'Kuran'ı okuyun' çağrısı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına karşı yapılan saldırıya ilişkin, Danimarkalıları Kur'an'ı okuyup, Türk bayrağını tanımaya davet etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mart 2023 18:04, Son Güncelleme : 26 Mart 2023 18:05
Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ey Danimarkalılar; nice insanlar Kur'an sayesinde kötülüklerden uzaklaşıp iyilerden oldu. Türk bayrağı da uğruna şehit olanların kanlarından rengini aldı. Gelin, Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin" dedi.