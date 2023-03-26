Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu. Kentte bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2023 18:40, Son Güncelleme : 26 Mart 2023 18:42
Şanlıurfa'da akşam saatlerinde şiddetli yağmur başladı. Yoğun bir şekilde etkisini gösteren yağış kısa sürede yollarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.
Seyir halindeki araçlar zor anlar yaşarken, vatandaşlar da yağıştan olumsuz etkilendi.
Ekipler su dolan yolların açılması için çalışma başlattı.
Yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.