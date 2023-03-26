Zaniolo, İtalya basınına konuştu

Galatasaray' ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, İtalya basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Her şeyin sorunsuz ilerlediğini ifade eden Zaniolo, "4 buçuk yıllık sözleşmem var fakat o kadar süre kalacağım konusunda garanti veremiyorum" diye konuştu.

Çok kaliteli bir antrenör ve kadroya sahip olduklarını söyleyen 23 yaşındaki oyuncu, "Hedefimiz, sezonu iki kupa ile tamamlamak ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Liginde mücadele etmek " dedi.

İtalyan futbolcu, Fenerbahçe iddialarına da açıklık getirdi.

Sarı-lacivertli ekibin transfer döneminde kendisine teklifte bulunduğunu belirten Zaniolo, "Ama ilk olarak temasa geçen Galatasaray olduğu için buradayım" şeklinde konuştu.

Nicolo Zaniolo, sarı kırmızılı taraftardan da övgü ile bahsetti.

Kasımpaşa ile çıktığı ilk maçta gol attığını hatırlatan Zaniolo, o anda tribünlerde ki atmosferin inanılmaz olduğunu söyledi.