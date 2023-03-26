Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Hırka-i Şerif ziyareti
CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, Hırka-i Şerif'i ziyaret etti
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mart 2023 20:49, Son Güncelleme : 26 Mart 2023 20:50
CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Veysel Karani'nin 58'nci kuşak torunu Gülden Samir ve oğlu 59'ncu kuşak torun Barış Samir ile Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde bir araya geldi.
Anne-oğul Samirler, "Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi" sıfatıyla, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na kutsal emanet hakkında bilgiler verdi.