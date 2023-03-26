Bakan Varank'tan iki iftar yorumu: 'Samimiyet sofrası-Kurtlar sofrası'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Erdoğan ile Millet İttifakı'nın iftar programlarından fotoğraflar paylaşıp "Samimiyet Sofrası / Kurtlar Sofrası" yorumu yaptı.
Haber Giriş : 26 Mart 2023 21:39, Son Güncelleme : 26 Mart 2023 21:40
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Millet İttifakı liderlerinin Malatya'da katıldığı depremzedelerle iftar programına "Kurtlar sofrası" benzetmesi yaptı.
Varank, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da, Millet İttifakı liderlerinin ise Malatya'da depremzedelerle bir araya geldiği iftar yemeklerinden iki fotoğraf paylaştı.
Bakan Varank, fotoğraflara "Samimiyet Sofrası / Kurtlar Sofrası" yorumunu yazdı.
Samimiyet Sofrası / Kurtlar Sofrası pic.twitter.com/EwFFfqfcfaMustafa Varank (@varank) March 26, 2023