Fatih Erbakan: O suçlamaya muhatap olmak istemedik

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TRT Haber canlı yayınına katılarak, partisinin Cumhur İttifakı'na dahil olma sürecini anlattı.

LGBTİ ve din eğitimi üzerinden Millet İttifakını hedef alıp "Katılmamız mümkün değil" diyen Erbakan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Biz Yeniden Refah Partisi olarak ilk kurulduğumuz günden beri söylediğimiz söz vardı. Bu da 'mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun' diyen bir parti değiliz.

- Bir iktidar düşürülsün ondan uzaklaşılsın diye siyaset yapmıyoruz. Projelerimiz var planlarımız var bunlar yapılsın diye uğraşıyoruz. Bunları başka partiler yapmasın biz yapalım gibi bir inadımız da hiç olmadı.

- Prensiplerimiz dediğimiz mutabakata vardığımız maddeler bizim yıllardır ana söylemlerimiz.

- Sayın Cumhurbaşkanı ile prensipler konusunda uzlaştık. Böyle bir adım attık.

- Cumhur İttifakı'nın iktidarı kazanması halinde bu mutabakatın olması için çaba göstereceğiz sözünü aldıktan sonra böyle bir inat peşinde olmamız mümkün olmaz. Bu seçimle beraber inşallah Meclis'e girip bunların takipçisi olacağımızı umut ediyoruz.

- 'Ülkemizin 60-70 yıl sonra yeniden CHP zihniyetine teslim edilmesine vesile oldunuz' suçlamasına muhatap olmak istemedik.

- Milli görüş çizgimizle Millet İttifakının görüşü taban tabana zıt. Millet İttifakıyla ilgili bizim eleştirilerimiz uzun zamandır var. Millet İttifakı'na dahil olmak bu bakımdan mümkün değil.

- Millet İttifakının en büyük partisinin genel başkanına soruluyor 'LGBT'nin Türk aile yapısına zararı var mı?' diye. 'Ne münasebet Türk aile yapısına bir zararı yoktur' diyor.

-'4-6 yaş arasındaki çocuklara Kuran öğretmek çağ dışılıktır. Böyle bir şeye müsaade edilemez' yine Millet ittifakının görüşüdür. Yine bir diğer genel başkan ittifak olduğumuzda İHA'lara SİHA'lara dokunacağız diyor. İHA'lar SİHA'lar Erbakan hocamızın en önemli projelerindendir.

- İlk işimiz İstanbul sözleşmesini yeniden yürürlüğe koymak diyor. İstanbul Sözleşesi Milli Görüşe aykırıdır. Bunu gelir gelmez tekrar getireceğim diyor. Milli görüş partisi olan bir parti buna nasıl tamam diyor.

- Biz partimizi kurduğumuzdan beri dedik ki Saadet Partisi'nin Milli Görüş'ü temsil edecek yetkisi kalmamıştır. Zaten partimizi kurmamızın sebebi de onların Milli Görüşü temsil edememesidir.

- Bizim eksik gördüğümüz noktaları mutabakat metnimize yazdık. Eksikleri tamamlamak için, yanlışları düzenlemek, doğruyu da tebrik etmek için çıktık yola.

- 8 başlı bir sistemi getireceğim diyorsunuz. Genel başkanlardan birisi ifade etti, 'biz sıradan bir başkan yardımcısı olmayacağız' dedi. Şimdi siz hepsinden onay alacaksınız. Anayasada karşılığı olmayan bir şekilde 7 kişiden onay alacak. Sizin en büyük vaadiniz yeniden parlamenter sisteme dönmek ama bir yandan da başkan yardımcılığı üzerinden bir seçim yürütüyorsunuz. Nereden baksanız bir tutarsızlık.

- Erbakan hocamızın çizgisini devam ettirmek demek onun savunduğu prensipleri hayata geçirmek demek.