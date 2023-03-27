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27 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları

27 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2023 00:01, Son Güncelleme : 27 Mart 2023 00:02
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27 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Kahramanmaraş merkezli depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurulda, yargıda yeni düzenlemeler içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro verilmesini de içeren İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/14.00/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında 28 Mart Salı günü Bursa'da Hırvatistan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz ve takımdan bir futbolcu, Bursa Büyükşehir Belediyespor Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Ay-yıldızlı ekip, son çalışmasını da statta yapacak.

- Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ve takımdan bir futbolcu Bursa Büyükşehir Belediyespor Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Hırvatistan, son antrenmanını statta yapacak.

(Bursa/16.15/17.00/18.15/19.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 22. haftanın son maçında Bahçeşehir Koleji ile Darüşşafaka Lassa karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftası Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.00)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 23. haftanın son maçında Cizre Belediyespor ile Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ karşı karşıya gelecek.

(Şırnak/13.00)

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