Para gönderirken dikkat: 'Borç' yazmadı, 1,5 milyon gitti

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre; İstanbul'da kendisinden borç isteyen arkadaşının hesabına 4 ay arayla 50 bin dolar ardından da 10 bin dolar para yatıran bir kişi, ayrıca arkadaşının kardeşine de davalıya verilmek üzere 20 bin dolar teslim etti. Aradan geçen zaman içinde borç ödenmeyince konu yargının gündemine taşındı.

Davacı toplam 80 bin dolar için icra takibi başlattı. İcra takibine itiraz edilince konu davaya dönüştü. Davalı, dekontlarda borç verildiğine dair herhangi bir ibare bulunmadığını, kendisinin daha önce davacıya verdiği borcun geri ödemesi olduğunu iddia ederek davanın reddini istedi.

Dosyayı inceleyen İstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, banka swift mesajlarında borç kaydı yer almadığını, 'maddi destek' ibaresinin bulunduğunu, davacı tarafça banka ile gönderilen meblağların borç olarak gönderildiğinin ispat edilemediğini belirterek davayı reddetti.