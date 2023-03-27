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Bakanlıktan 'zamlı emekli maaşı ve ikramiye' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının nisan ayından itibaren dosya bazında geçerli olacağını ve düzenlemeden 8,8 milyon emeklinin yararlanacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2023 12:01, Son Güncelleme : 27 Mart 2023 12:11
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Bakanlıktan 'zamlı emekli maaşı ve ikramiye' açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, emekli aylıklarına getirilen alt sınırının 2019 yılında 1000 lira olarak uygulanmaya başlandığı belirtilerek, en düşük emekli aylığının seyriyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Emekli alt sınır aylığı 2020 yılında 1500 liraya, 2022 yılı ocak ayında 2 bin 500 liraya yükseltilmiştir. 2022 yılı Temmuz itibarıyla 3 bin 500 liraya, 2023 yılı ocak itibarıyla da 5 bin 500 liraya yükseltilmiştir. 5 bin 500 lira olan emekli alt sınır aylığı tutarı bu yılın nisan ödeme dönemi itibarıyla da yüzde 36,36 artışla 7 bin 500 liraya yükseltilecektir. Böylece en düşük emekli maaşı aralık 2022'ye göre yüzde 114,3 artırılmış olacaktır. 2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7 bin 500 lira olarak ödenecek ve 8,8 milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır. Emeklilerimize hayırlı olsun."

- İkramiyeden EYT'liler de yararlanacak

Açıklamada, 2018 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verilmesi uygulamasına başlandığı da anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"2018'de 1000'er lira olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1100 liraya yükseltilmiştir. Yeni düzenleme ile bu tutar yüzde 82 artışla 2 bin liraya yükseltiliyor. Emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2 biner lira ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır. Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar lira bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi haziran ayı içerisinde ödenecektir."

Bayram ikramiyesinin hak sahiplerinin hisseleri oranında, iş kazası geliri alanlara sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödeneceği belirtilerek, "Bayram ikramiyesi emekliliği hak edenin dosyasında birden fazla hisse oranında gelir ve aylık alanlara da en fazla hangi dosyadan ödeme yapılacak ise o dosyadan ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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