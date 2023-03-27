TFF'den hakem görevlendirilmesine ilişkin yeni karar
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2023 12:12, Son Güncelleme : 27 Mart 2023 12:13
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem görevlendirilmesine ilişkin açıklama yaptı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.