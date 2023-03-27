İletişim Başkanlığı 'Erdoğan'ın 29 ton altını var' iddiasını yalanladı

Bültende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kaydının bulunduğu Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploma Defteri'nden paylaşılan belge ile ilgili, "Diploma kayıt sırasında 1. kadın 1936 doğumlu, 2. sırada Erdoğan 1954 doğumlu, 3. sıradaki kadın 1939 doğumlu" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploma Defteri'nde yer alan diğer mezunların doğum tarihleri yanlış aksettirilerek bir algı oluşturulmaya çalışıldığı, bahse konu belge incelendiğinde, birinci sırada yer alan mezunun iddia edildiği gibi 1936 değil, 1956 doğumlu, üçüncü sırada yer alan mezunun ise yine iddia edildiği gibi 1939 değil, 1959 doğumlu olduğunun açıkça görüldüğü ifade edildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından organize bir şekilde paylaşılan "9 trilyon dolar değeri olan Etibank, ABD'li şirkete 40 milyon dolara satılıyor" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, Etibank'ın 2 Mart 1998'de Cavit Çağlar ve Dinç Bilgin'in ortak girişimcilik şirketi tarafından devralındığı, bankanın zarara uğratıldığının tespit edildiği ve konunun yargıya taşındığı anımsatıldı.

Bültende, Etibank'ın 27 Ekim 2000'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildiği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 4 katrilyon 465 trilyon lira birikmiş zararı bulunan bankanın 28 Aralık 2001'de kapatılmasına karar verdiği aktarıldı.

Sosyal medya paylaşımlarındaki, "Türkiye'nin bor madeni işletmeciliğinin Etibank tarafından yapıldığı" iddiasının doğru olmadığı vurgulanan bültende, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin bor madenlerinin üretimi, işletilmesi ve pazarlanması görevi, kanun düzenlemeleriyle ETİ MADEN'e verilmiştir. ETİ MADEN son 20 yılda yaklaşık 1,3 milyar dolar yatırım yaparak dünyada kurulu bor üretim kapasitesinin yüzde 50'sine sahip olmuştur. ETİ MADEN'in ve bor madenlerinin herhangi bir ülke, firma ve şahsa satılması veya devredilmesi gibi bir durum söz konusu olmayıp, bu konuda yürütülen herhangi bir çalışma da mevcut değildir."

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Eğitim kursuna giden 13 yaşındaki çocuk, oruç tutmadığı için darbedildi" iddiasının doğru olmadığı, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, olayın mağdurlarının özel bir eğitim merkezinin öğrencileri R.Y. (14), M.A.K. (14) ve H.K.A. (14) olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Yapılan mülakatta R.Y. isimli mağdurun M.A.K. isimli arkadaşı ile şakalaştıklarını ve şakalaşmanın kavgaya dönüştüğünü, sonradan pişman olup barıştıklarını ancak dershaneden kovulma korkusuyla böyle bir yalan söylediğini beyan ettiği belirtildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 ton altını var" iddiasının doğru olmadığı vurgulanan bültende, şunlar kaydedildi:

"19 Mayıs 2018 tarihinde İsviçre gazetesi BZ Basel'de kaleme alınan haberin içeriğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsi mal varlığıyla ilgili bir iddia bulunmamakla birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının altın rezerviyle ilgili bir tasarrufundan bahsedilmektedir. İlgili haberde ABD'nin külçe altın deposu olarak bilinen Fort Knox'ta tutulan Türkiye'ye ait 29 ton altının 10 tonunun İngiltere'ye, kalan 19 tonun ise İsviçre'nin Basel merkezli Uluslararası Ödemeler Bankasına aktarılacağı ifade edilmektedir."