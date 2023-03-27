Yarından itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

Sosyal Güvenlik Konularıyla ilgili ziyaretçi soruları (2)

Ziyaretçilerimizin soruları kendi özel durumları ile ilgili olmakla birlikte, genel konuları içeren ve aynı durumda olan/olabilecek memurları da ilgilendirebilmektedir. Yazımızda bu konularla ilgili soru ve cevap değerlendirmelerimizi yapmaktayız.