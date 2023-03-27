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18 yaşın altında işçilik süresi, memuru EYT'li yapar mı?

Sosyal Güvenlik prim kesintileri tam olarak ödenmiş çalışma süreleri her zaman için emeklilikte aranılan hizmet süresi kapsamına girer, dolayısıyla bu süreler de esas alınarak emekli aylıkları hesaplanarak ödenir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Mart 2023 15:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2023 13:28
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18 yaşın altında işçilik süresi, memuru EYT'li yapar mı?

Soru: Merhaba 12.07.1982 doğumluyum (erkek) SSK mı olarak ilk işe giriş tarihim 06.05.1998. 600 gün primim var. 13.01.2005 yılından itibaren devlet memuru olarak hizmet ediyorum (4.c). Ssklı olduğum dönemde 16 yaşındaydım, bu şartlarda devlet memurluğu dan EYT li olarak emekli olma şansım var mı. Teşekkür ederim

Detaylar/Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluğa başlamış kişiler hakkında da 5434 hükümleri uygulanır.

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaları olanlar için 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre, Hizmetler tek bir yapıda birleştirilmekte ve emeklilik işlemleri toplam hizmet üzerinden yapılmaktadır.

Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanununda 18 yaşını doldurmamış kişilerin de çalışabilecekleri Madde 71 hükmü ile "Onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, ondört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler." ibaresi ile açıklanmıştır.

Memurların, memurluktan önce geçen işçi statüsündeki çalışmalarının hangi yaşlarda geçip geçmediğinin bir önemi bulunmaz. İşçi olarak çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumuna tüm sigorta kollarına tabi primleri yatırılmış ise, kişinin işçi olarak çalışması 18 yaş altı da olsa bu şekilde geçen hizmetleri bütünleşir ve memur statüsünden emekli olduklarında toplam hizmetlere dahil edilir.

Memurların emekliliğinde sigortalılık başlangıcının bir önemi bulunmaz, sigortalılık başlangıcı işçilere bağlanacak olan emekli aylığında dikkate alındığından, bunlar hakkında 18 yaşın doldurulmasından önce geçen süreler sigortalılık başlangıcı olarak esas alınmaz, ancak yine de hizmet olarak esas alınır. Yine işçilerde 1981 yılı öncesinde de sigortalılık başlangıcı olarak sayılmakta, bu tarihten sonra sayılmamaktadır.

Sonuç değerlendirmemiz olarak;

Memurların, memuriyet öncesinde 18 yaşının altında geçen sigortalı süreleri memurların hizmet sürelerine eklenir. Dolayısıyla 8 Eylül 1999 tarihinden önce geçmiş olan 18 yaş altı da olsa bu hizmetlerin bulunması kişileri EYT kapsamına dahil eder.
Dolayısıyla, verdiğiniz bilgiler kapsamında, 25 hizmet yılınızı (18 yaş altı sigortalı çalışmalarınız, memurluk hizmetleriniz, borçlanma yapmış iseniz bu süreler dahil olarak) tamamladığınızda yaş şartı aranmadan EYT kapsamında emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

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