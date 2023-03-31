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8 Eylül 1999 öncesine sarkan Yedek Subaylık hizmeti EYT kapsamına dahil eder mi?

EYT kapsamına, yani yaş şartı aranmadan sadece hizmet şartına bağlı emeklilik kazanımını elde etmede, 8 Eylül 1999 tarihinden önceye sarkan yedek subaylık hizmeti de dahil edilir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 31 Mart 2023 14:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2023 13:55
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8 Eylül 1999 öncesine sarkan Yedek Subaylık hizmeti EYT kapsamına dahil eder mi?

EYT kapsamına, yani yaş şartı aranmadan sadece hizmet şartına bağlı emeklilik kazanımını elde etmede, 8 Eylül 1999 tarihinden önceye sarkan yedek subaylık hizmeti de dahil edilir.

Soru: Ne zaman emekli olabileceğimi öğrenmek istiyorum. E-devlet ve SGK 'dan sorgulama yaptığımda, Sistem 60 yaşında Emekli olabilirsin diyor. Fakat ilk memuriyete giriş tarihim : 01.04.1999 ... 01.04.1999 - 20.03.2000 tarihleri arasında Yedek Subay olarak askerlik hizmetim var. 13.01.2004 tarihinden itibaren KİT 'de 399 sayılı KHK kapsamında Sözleşmeli Devlet Memuru olarak görev yapmaktayım. ( 4-C Statüsündeyim )

18.07.2000- 08.01.2004 tarihleri arasında 466 gün sigortam yattı. Bu verilere göre ne zaman Emekli olabileceğimi öğrenmek istiyorum.

Detaylar/Değerlendirmeler:

8 Eylül 1999 tarihinden önce yedek subaylık hizmeti olanlar:

5434 sayılı T.C. emekli sandığı kanunu hükümlerine göre yedek subay olarak geçen hizmet süreleri 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığına tabi geçen süre olarak kabul edilmektedir.

Bu sürelere, ayrıca fiili hizmet süresi zammı da uygulanmaktadır.

Dolayısıyla, yedek subaylık hizmeti fiilen çalışılan bir süre olarak kabul edildiğinden, bu sürenin de 8 Eylül 1999 tarihinden önceye sarkan bir bölümü de olsa, bu durumdaki kişiler EYT kapsamında olurlar ve yaş şartı aranmadan sadece 25 tam hizmet yılını (yedek subaylık fiili hizmet süresi zammı dahil) tamamladıklarında, istedikleri zaman emeklilik müracaatını yapabilirler.

8 Eylül 1999 tarihinden öncesi sadece yedek subay okul süresi olanlar:

5434 sayılı Kanuna tabi olmak, mutlaka 1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmetinin, memurluk hizmetinden sayılan hizmetlerde bulunmuş olmasına bağlı bir durumdur. Ayrıca, EYT kapsamına girmek için de yine fiili olarak 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaların olması gerekmektedir.

Yedek subaylık hizmeti herhangi bir borçlanma yapılmaksızın hizmet olarak kabul edilmesine rağmen, yedek subay okul süresinin hizmete eklenmesi için mutlaka SGK na borçlanma yapılması gerekmektedir.

Dolayısıyla yedek subay okul süresi fiili olarak bir çalışma olmadığından ve borçlanılma kapsamında olduğundan, yedek subay okul süresinin 8 Eylül 1999 tarihinden önceye sarkması dolayısıyla yedek subaylık hizmetinin bu tarihten önce olmaması ve bu sürenin borçlanılması halinde dahi 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlanılmış şekilde bir işlem yapılamayacağını ve EYT kapsamına dahil etmeyeceğini değerlendirmekteyiz.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

1- Okul süreniz hariç, yedek subaylığa nasbedilme tarihiniz 8 Eylül 1999 tarihinden önceye rastlıyorsa EYT kapsamına girdiğinizi ve yaş şartı aranmayacağını, yani 60 yaş şartına tabi olmayacağınızı,

2- Ancak, Okul sürenizden sonra yedek subaylığa nasbedilme tarihiniz 8 Eylül 1999 dahil sonraya rastlıyorsa 60 yaş şartına tabi olacağınızı, dolayısıyla EYT kapsamına girmeyeceğinizi,

Değerlendirmekteyiz.

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8 Eylül 1999 öncesine sarkan Yedek Subaylık hizmeti EYT kapsamına dahil eder mi?

8 Eylül 1999 öncesine sarkan Yedek Subaylık hizmeti EYT kapsamına dahil eder mi?

EYT kapsamına, yani yaş şartı aranmadan sadece hizmet şartına bağlı emeklilik kazanımını elde etmede, 8 Eylül 1999 tarihinden önceye sarkan yedek subaylık hizmeti de dahil edilir.
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